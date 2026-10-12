Καθυστερεί αλλά δεν ματαιώνεται η μετατροπή των «γκρίζων ζωνών» σε εσωτερικό δίκαιο στην Τουρκία.

Η έγκριση από την τουρκική εθνοσυνέλευση νομοσχεδίου για την νομοθετική κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας» είχε προαναγγελθεί για τον Οκτώβριο. Όπως όλα δείχνουν, ο σχεδιασμός του Ερντογάν μετατίθεται χρονικά προκειμένου - σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις - να συνδυαστεί με την επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Επειδή ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, το χαρτί της «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν πέφτει στο τραπέζι μέχρι νεωτέρας.

Ωστόσο, από διαρροές στον τουρκικό τύπο προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα «παγώματος» του ν/σ που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας όταν κριθεί κατάλληλη η συγκυρία.

Α.