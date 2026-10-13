«Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι κι από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που της στερούν!» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μήνυμα συμπαράστασης στους αγώνες των φοιτητών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και στη σημερινή (13/10) κινητοποίηση των φοιτητών στο Σύνταγμα ενάντια στο δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και στέγασης έστειλε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στήνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν πού να μείνουν για να σπουδάσουν, δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών», αναφέρει ο κ. Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τονίζει, μεταξύ άλλων, πως οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν δισεκατομμύρια ευρώ για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και τα κέρδη των λίγων, αλλά για τις ανάγκες πολλών δεν υπάρχουν λεφτά.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ διαβεβαίωσε πως τον χειμώνα η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν θερμό αγωνιστικό χειμώνα.

«Είμαστε μαζί τους, στον αγώνα για σπουδές και ζωή με δικαιώματα», καταλήγει.

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