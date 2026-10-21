Η εγκύκλιος αφορά κυρίως επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τακτικές εισαγωγές ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων από το εξωτερικό.

Πιο γρήγορες διαδικασίες στα τελωνεία και λιγότερους επαναλαμβανόμενους ελέγχους για τις επιχειρήσεις που εισάγουν συστηματικά τα ίδια προϊόντα προβλέπει το νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ.

Με εγκύκλιο του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζονται οι όροι με τους οποίους οι εισαγωγείς μπορούν να αποφεύγουν περιττές δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις, αλλά και να ακολουθούν απλούστερη διαδικασία για τον προσδιορισμό της αξίας των εμπορευμάτων πάνω στην οποία υπολογίζονται οι δασμοί.

Η εγκύκλιος αφορά κυρίως επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τακτικές εισαγωγές ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων από το εξωτερικό. Στόχος είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό, το διοικητικό κόστος και η ανάγκη επανάληψης διαδικασιών για εμπορεύματα που έχουν ήδη ελεγχθεί, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να πραγματοποιούν ελέγχους.

Στην πράξη, μια επιχείρηση που εισάγει επανειλημμένα τα ίδια προϊόντα θα μπορεί, εφόσον λάβει τη σχετική έγκριση, να αξιοποιεί τα αποτελέσματα προηγούμενης δειγματοληψίας και χημικής ανάλυσης, αντί να υποβάλλεται κάθε φορά στην ίδια διαδικασία.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία που εισάγει πλαστικές σαγιονάρες διαφορετικών χρωμάτων και μεγεθών δεν θα χρειάζεται ξεχωριστή χημική ανάλυση για κάθε παραλλαγή, εφόσον τα προϊόντα κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά, έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά και υπάγονται στον ίδιο δασμολογικό κωδικό.

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Αντίστοιχη αντιμετώπιση προβλέπεται για κεραμικές κούπες διαφορετικών σχεδίων ή βαμβακερά μπλουζάκια διαφορετικών χρωμάτων και μεγεθών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη δασμολογική τους κατάταξη.

Αντίθετα, προϊόντα με ουσιαστικές διαφορές, όπως βαμβακερά και συνθετικά μπλουζάκια ή κούπες από διαφορετικά υλικά που υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ίδια.

Η απλούστευση αφορά επίσης τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων προϊόντων, δηλαδή η αξία που χρησιμοποιούν τα τελωνεία για τον υπολογισμό των δασμών. Για την εφαρμογή της προβλέπονται ξεχωριστές προϋποθέσεις και η προσκόμιση των απαραίτητων τιμολογίων και εμπορικών στοιχείων.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν

Το νέο πλαίσιο δεν αφορά όλους τους εισαγωγείς χωρίς προϋποθέσεις. Για να αποκτήσει μια επιχείρηση έγκριση απλούστευσης στη δειγματοληψία, πρέπει να είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, να ασκεί εισαγωγική δραστηριότητα στη χώρα για τουλάχιστον τρία χρόνια και να μην έχει ιστορικό σοβαρών ή επανειλημμένων τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

Για την απλούστευση στον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας ισχύουν πρόσθετα κριτήρια. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν πραγματοποιήσει εισαγωγές συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις οργάνωσης και συμμόρφωσης.

Η έγκριση ισχύει για τρία χρόνια για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια ΑΕΟ και για ένα χρόνο για τις υπόλοιπες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ, ενώ μια επιχείρηση μπορεί να ζητήσει έγκριση και για τις δύο απλουστευμένες διαδικασίες.

Από το νέο καθεστώς εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων, όπως τα καύσιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Εκτός μένουν επίσης προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης ή τέλος ταξινόμησης, καθώς και εμπορεύματα στα οποία επιβάλλονται δασμοί αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικοί δασμοί ή άλλα ειδικά εμπορικά μέτρα. Η απλούστευση δεν εφαρμόζεται ούτε σε προϊόντα των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται.

Τέλος, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η χορήγηση έγκρισης δεν σημαίνει πως οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από κάθε τελωνειακό έλεγχο. Οι αρμόδιες αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ μπορούν να ανακαλούν την έγκριση εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις.