Τα στοιχεία θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΕΠ έως τις 10 κάθε μήνα.

Κάθε μήνα θα δημοσιεύονται πλέον τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, καθώς η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) καθιερώνει τη συστηματική ενημέρωση του κοινού για την πορεία του κλάδου.

Τα στοιχεία θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΕΠ έως τις 10 κάθε μήνα, αφού πρώτα οι εταιρείες του κλάδου υποβάλουν τις απαραίτητες αναφορές στις αρμόδιες αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, τα οποία συγκρίνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία της περσινής χρονιάς.

Τα στοιχεία παρουσιάζουν την πορεία της αγοράς ανά κανάλι διανομής, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και στους επαγγελματίες του χώρου να παρακολουθούν πώς εξελίσσεται ο κλάδος και πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά του μεγέθη.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΕΠ, στόχος είναι να υπάρχει πιο άμεση και τακτική ενημέρωση, με αξιόπιστα στοιχεία που θα βοηθούν στην καλύτερη εικόνα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΠ, στην ενότητα «Κοινό και Παίκτες» και στην κατηγορία «Η αγορά των παιγνίων», με τίτλο «Οικονομικά στοιχεία αγοράς τυχερών παιγνίων».