Μέσω αποσπάσεων η κάλυψη των 40 θέσεων στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ.

Στην ενίσχυση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων με 40 στελέχη από τον δημόσιο τομέα προχωρά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του εποπτικού της έργου. Η στελέχωση θα πραγματοποιηθεί μέσω αποσπάσεων, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 6η Νοεμβρίου 2026.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΕΕΠ απευθύνει πρόσκληση σε στελέχη από όλο τον δημόσιο τομέα, τα οποία διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και ενδιαφέρον να συμβάλουν στην εποπτεία της αγοράς παιγνίων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη νέα στρατηγική της Επιτροπής, η οποία επιδιώκει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνολογική εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη των ψηφιακών αγορών και οι νέοι κίνδυνοι στον τομέα των τυχερών παιγνίων.

Έμφαση στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου

Βασικές προτεραιότητες της ΕΕΕΠ αποτελούν η προστασία των παικτών, η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Επιτροπή επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία στελεχών του Δημοσίου, προσφέροντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτύξουν νέες επαγγελματικές δεξιότητες.

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Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η σύγχρονη εποπτεία της αγοράς παιγνίων απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό με πρωτοβουλία, δημιουργική σκέψη και ικανότητα προσαρμογής στις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις.

Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Η ΕΕΕΠ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή στο έργο της προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, εξειδίκευσης και ουσιαστικής συμβολής σε έναν τομέα με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

«Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά η Επιτροπή, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού για τη διαμόρφωση μιας ασφαλούς, διαφανούς και αξιόπιστης αγοράς παιγνίων.

Προθεσμία αιτήσεων και πληροφορίες

Η κάλυψη των 40 θέσεων στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων θα γίνει μέσω αποσπάσεων υπαλλήλων από τον δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.