Για πολλά νοικοκυριά η επιλογή κρέατος καθορίζεται πλέον περισσότερο από την τιμή παρά από τις διατροφικές προτιμήσεις.

Η ακρίβεια δεν αδειάζει μόνο το πορτοφόλι των Ελλήνων, αλλά αλλάζει και το περιεχόμενο του πιάτου τους. Τα νοικοκυριά περιορίζουν ολοένα περισσότερο βασικά τρόφιμα, όπως το μοσχαρίσιο κρέας, το ελαιόλαδο και τα ψάρια, στρεφόμενα σε οικονομικότερες επιλογές. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κατανάλωση μοσχαριού έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30%, καθώς η υψηλή τιμή του το καθιστά πλέον δυσπρόσιτο για πολλές οικογένειες.

Η υποβάθμιση της διατροφικής καθημερινότητας αποτυπώνεται στα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), που βασίζονται στις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος περιορίστηκε από 17,36 κιλά το 2008 σε μόλις 12,29 κιλά το 2025, καταγράφοντας πτώση 29,2%. Μάλιστα, η κατανάλωση είναι μειωμένη κατά 13,8% ακόμη και σε σύγκριση με το 2015, όταν η χώρα βρισκόταν στη δίνη της οικονομικής κρίσης.

Η οικονομική πίεση οδηγεί τους καταναλωτές σε φθηνότερες πηγές πρωτεΐνης, με το κοτόπουλο να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η κατανάλωση πουλερικών αυξήθηκε κατά 31,9% μεταξύ 2008 και 2025, από 12,79 σε 16,87 κιλά ετησίως ανά άτομο.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι για πολλά νοικοκυριά η επιλογή κρέατος καθορίζεται πλέον περισσότερο από την τιμή παρά από τις διατροφικές προτιμήσεις.

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Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η μείωση στην κατανάλωση ελαιολάδου, ενός βασικού συστατικού της μεσογειακής διατροφής.

Οι μεγάλες ανατιμήσεις οδήγησαν σε πτώση της ετήσιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης κατά 40,2%, από 14,95 λίτρα το 2015 σε 8,94 λίτρα το 2025.

Αντίθετα, η κατανάλωση φθηνότερων σπορελαίων αυξήθηκε κατά 4,9%, επιβεβαιώνοντας τη στροφή σε οικονομικότερες λύσεις.

Σημαντικές μεταβολές καταγράφονται και στα γαλακτοκομικά, με την κατανάλωση πλήρους φρέσκου γάλακτος να μειώνεται κατά 42,5%, ενώ το γιαούρτι ενισχύεται κατά 31%.

Τέλος, τα έτοιμα γεύματα κερδίζουν έδαφος, με την κατανάλωσή τους να αυξάνεται από 0,24 κιλά ανά άτομο το 2015 σε 3,34 κιλά το 2025.