Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια της φωτιάς ή για το ενδεχόμενο τραυματισμών.

Κίνηση τώρα σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά στον Κηφισό, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε όχημα, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο, καθώς η κυκλοφορία επηρεάστηκε και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, με αυτό της καθόδου να αντιμετωπίζει μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί που διέρχονται από την περιοχή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.