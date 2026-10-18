Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 23 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν παράνομα μπάζα, παλιά έπιπλα, πλαστικά και άλλα στερεά απόβλητα σε αγροτική έκταση στον Δήμο Χαλκηδόνος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, ενώ επέβαιναν σε φορτηγό με ρυμουλκούμενη καρότσα και άδειαζαν ανεξέλεγκτα το φορτίο τους στην περιοχή.

Τα απόβλητα περιλάμβαναν υλικά από ανακαινίσεις και εκσκαφές, ογκώδη ξύλινα έπιπλα, πλαστικά, νάιλον και υφάσματα, καθώς και υλικά από κατεδαφίσεις και οικοδομικές εργασίες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα είχαν παραληφθεί από επιχείρηση εμπορίας οικοδομικών υλικών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, της οποίας συνδιαχειριστές φέρονται να είναι οι δύο συλληφθέντες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2026 είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες ανεξέλεγκτες απορρίψεις παρόμοιων αποβλήτων στο ίδιο σημείο. Σε ορισμένες από αυτές φέρεται να ήταν παρών και ο 23χρονος.

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Το φορτηγό και η ρυμουλκούμενη καρότσα κατασχέθηκαν, ενώ κινήθηκε η διαδικασία για τη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών παραβάσεων.