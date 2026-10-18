Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή.

Στη σύλληψη 46χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου καταγγέλθηκαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού και παράνομης κατακράτησης, προχώρησαν αστυνομικοί στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον 46χρονο μαζί με την 47χρονη αλλοδαπή σύντροφό του και, διαπιστώνοντας ότι εκείνη βρισκόταν σε δυσχερή κατάσταση, μετέφεραν και τους δύο αρχικά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 46χρονος φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος της συντρόφου του την ίδια ημέρα, τόσο στην οικοδομή όπου διαμένουν στον Εύοσμο όσο και μέσα στο αυτοκίνητό του. Επιπλέον, καταγγέλθηκε ότι στις 15 Οκτωβρίου άσκησε και πάλι σωματική βία σε βάρος της και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της.