Όσα εντόπισαν οι Αρχές.

Στη σύλληψη μιας 22χρονης στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» προχώρησαν οι Αρχές καθώς επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια περισσότερα από 18,5 κιλά κάνναβης (SKUNK).

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη στον χώρο των αφίξεων να μεταφέρει σε πλαστική αποσκευή -2- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους -18- κιλών και -650- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη βραδινές ώρες της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», 22χρονη αλλοδαπή, η οποία ως μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση, εξακρίβωση, διασταύρωση και ανάλυση στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ ατόμων (profiling), εντοπίστηκε η κατηγορούμενη, η οποία αφίχθη στη Θεσσαλονίκη με πτήση προερχόμενη από τη Βαρκελώνη Ισπανίας.

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Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη στον χώρο των αφίξεων να μεταφέρει σε πλαστική αποσκευή -2- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους -18- κιλών και -650- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -150- ευρώ και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.