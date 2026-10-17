Μπήκαν στη μέση οι ψυχραιμότεροι.

Απίστευτες εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την Θεσσαλονίκη όταν ένας αστυνομικός πέταξε τον εξοπλισμό του για να τσακωθεί με πολίτη. Συγκεκριμένα, στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΪ φαίνεται ο αστυνομικός να διαπληκτίζεται με έναν πολίτη που ξεπάρκαρε το όχημα του.

«Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος» είπε ο πολίτης και πρόσθεσε «αλλού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση».

«Τι είναι αυτά που μου λες εμένα; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» φέρεται να είπε ο αστυνομικός σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα για να προσθέσει: «Πέταξε το αλεξίσφαιρο γιλέκο, το γκλομπ, το πιστόλι και τη ζώνη του, και στη συνέχεια βγάζει και το μπουφάν του, τα οποία άφησε εκτεθειμένα στην άκρη, μέχρι προφανώς οι δύο άνδρες να χωριστούν».

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