Προσπάθησε να διαφύγει ο δράστης.

Στη σύλληψη ενός 22χρονου το βράδυ της Παρασκευής 16/10 στο Μοσχάτο προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης, αναφορικά με εν εξελίξει διάρρηξη σε διαμέρισμα.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος στη θέα τους, επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο λίγο μετά ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν -5- ρολόγια που μόλις είχε αφαιρέσει από το εν λόγω διαμέρισμα, καθώς και διαρρηκτικό εργαλείο. Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, ενώ τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.