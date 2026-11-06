Οι διοικητικοί δικαστές καταγγέλλουν πως ο νέος Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας εκπονήθηκε χωρίς αυτούς και περιορίζει σημαντικά τη δικαστική προστασία των πολιτών, ενώ προειδοποιούν με κινητοποιήσεις αν δεν αποσυρθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Την σθεναρή αντίδραση των διοικητικών δικαστών συναντά η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη «ριζική ανατροπή του ισχύοντος δικονομικού μοντέλου», όχι μόνο χωρίς κανένα διάλογο μαζί τους αλλά και κόντρα στις εκπεφρασμένες θέσεις τους από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν πριν από έξι μήνες.

«Δεν νοείται να νομοθετείται η δικονομία των διοικητικών δικαστηρίων κόντρα στην εκφρασμένη αντίθεση των ίδιων των διοικητικών δικαστών. Εάν τοΥπουργείο επιμείνει, η Ένωση θα προχωρήσει στις κινητοποιήσεις που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, με αποφασιστικότητα και συνέπεια στην υπεράσπιση των θέσεών της», τονίζουν οι διοικητικοί δικαστές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα μείνουν απαθείς στις αλλαγές επί το χείρον που σχεδιάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι διοικητικοί δικαστές ζητούν να αποσυρθεί από το υπουργείο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά στον Δικαστικό Χάρτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και τη νέα Διοικητική Δικονομία, ενώ μιλούν για προβλήματα αντισυνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων, υπογραμμίζοντας πως επιχειρείται ο περιορισμός της ουσιαστικής πρόσβασης των πολιτών στη δικαστική προστασία.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών αναφέρεται:

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας ανακοίνωσε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίστηκαν πέντε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων «Ο Δικαστικός Χάρτης των Διοικητικών Δικαστηρίων και η νέα Διοικητική Δικονομία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Υπενθυμίζεται ότι με το από 6.4.2026 δελτίο Τύπου η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους της απόφασής της.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι το σχέδιο της Γενικής Επιτροπείας δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και εκπονήθηκε από ομάδα δικαστών επιλεγέντων από τη Γενική Επιτροπεία, χωρίς συμμετοχή εκπροσώπου της Ένωσης. Αντιθέτως, ο ισχύων Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας αποτελεί προϊόν συστηματικής επεξεργασίας δεκαπέντε ετών, από διαδοχικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ευρείας σύνθεσης, με ουσιαστική συμβολή του δικαστικού σώματος.

Η Ένωση υπογράμμισε ότι η Ομάδα Εργασίας, με συμβουλευτικό και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και χρονικό ορίζοντα μόλις τριών μηνών, δεν αποτελεί το κατάλληλο όργανο για την επεξεργασία μιας τέτοιας έκτασης δικονομικής μεταρρύθμισης. Περαιτέρω, ανέδειξε τα σοβαρότατα συνταγματικά ζητήματα που εγείρει η επιχειρούμενη ενοποίηση ακυρωτικών και ουσιαστικών διαφορών, υπό το πρίσμα των άρθρων 94 και 95 του Συντάγματος, καθώς και την ασυμβατότητα του προτεινόμενου εμπροσθοβαρούς συστήματος με τη φύση της διοικητικής δίκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους νέους δικονομικούς φραγμούς και στα απαράδεκτα, που περιορίζουν την ουσιαστική πρόσβαση των πολιτών στη δικαστική προστασία, αλλά και στην ανάθεση στους δικαστές καθηκόντων που τους απομακρύνουν από το δικαιοδοτικό τους έργο.

Παράλληλα, η Ένωση τόνισε ότι τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, χωρίς να προκύπτει από πραγματικά δεδομένα η ανάγκη ριζικής ανατροπής του ισχύοντος δικονομικού μοντέλου. Αντί της αντικατάστασης του Κώδικα, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, διαμορφωμένη από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, για τη διατήρησή του με απαλοιφή των ρυθμίσεων του ν. 3900/2010 που περιόρισαν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Το σχέδιο έχει ήδη απορριφθεί από το σώμα των διοικητικών δικαστών με το συντριπτικό ποσοστό 95,4% σε δημοψήφισμα με συμμετοχή άνω του 80%. Η σαφής αυτή τοποθέτηση δεν μπορεί να αγνοείται σε ένα ζήτημα που αφορά τον πυρήνα της διοικητικής δικαιοσύνης. Η Ένωση αποχώρησε από την Ομάδα Εργασίας, όταν κατέστη σαφές ότι η διαδικασία δεν αποσκοπούσε σε ουσιαστικό διάλογο, αλλά στην προώθηση προειλημμένων αποφάσεων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγούσαν σε αποτέλεσμα συμβατό με τη βούληση του σώματος των διοικητικών δικαστών, όπως αυτή εκφράστηκε στις Γενικές Συνελεύσεις και την ηλεκτρονική ψηφοφορία και δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξάλλου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης της 5ης Ιουνίου 2026 επανέλαβε με ψήφισμά της την κατηγορηματική αντίθεση του σώματος και αποφάσισε ότι, σε περίπτωση μη απόσυρσης του σχεδίου και εισαγωγής του σε δημόσια διαβούλευση, οι διοικητικοί δικαστές θα προχωρήσουν σε ωριαία διακοπή των συνεδριάσεων καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μην προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με βάση την τεκμηριωμένη πρόταση της Ένωσης.

Δεν νοείται να νομοθετείται η δικονομία των διοικητικών δικαστηρίων κόντρα στην εκφρασμένη αντίθεση των ίδιων των διοικητικών δικαστών. Εάν το Υπουργείο επιμείνει, η Ένωση θα προχωρήσει στις κινητοποιήσεις που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, με αποφασιστικότητα και συνέπεια στην υπεράσπιση των θέσεών της.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΝΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Δ.Δ.