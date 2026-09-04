Με τη στρατηγική multi-pathway, το όραμα Mobility for All και τη συμμετοχή της ηγεσίας της Toyota Motor Europe, η Toyota αναδεικνύει στη Θεσσαλονίκη τις τεχνολογίες και τις ιδέες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της κινητικότητας.

Η Toyota Hellas συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, ως Χρυσός Χορηγός του Japan Pavilion, σε μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, με την Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα.

Η εταιρεία αξιοποιεί τη σημαντικότερη ιαπωνική θεσμική και επιχειρηματική παρουσία της χρονιάς στην Ελλάδα για να αναδείξει τη φιλοσοφία, τις τεχνολογίες και τις θέσεις της απέναντι στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις μεταφορές.

Η συμμετοχή της Toyota αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την πολυτεχνολογική στρατηγική multi-pathway για την πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα, το όραμα Mobility for All για μετακινήσεις χωρίς αποκλεισμούς και την επένδυση στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες που απαιτούν οι νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία της Toyota στη ΔΕΘ συνδυάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο εκθεσιακό περιβάλλον, προηγμένες τεχνολογίες, δύο θεματικές συζητήσεις και σειρά θεσμικών επαφών, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της Toyota Motor Europe.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«THE LOOM | Weaving Tomorrow. Since 1926.»

Το κεντρικό concept της παρουσίας, «THE LOOM | Weaving Tomorrow. Since 1926.», αντλεί έμπνευση από τις απαρχές της Toyota και τον Αυτόματο Αργαλειό Type G του Sakichi Toyoda.

Το νήμα λειτουργεί ως βασικό στοιχείο της αφήγησης και συνδέει την ιστορία της εταιρείας με τη διαρκή εξέλιξή της: από την κατασκευή αργαλειών στην αυτοκινητοβιομηχανία και από την ηλεκτροκίνηση στις τεχνολογίες υδρογόνου και στις σύγχρονες λύσεις μετακίνησης.

Στο ειδικά σχεδιασμένο περίπτερο των 300 τ.μ. αναδεικνύονται και τέσσερις ιαπωνικές αξίες που συνεχίζουν να καθορίζουν τη φιλοσοφία της Toyota: Monozukuri, η δημιουργία με σκοπό και ποιότητα, Omotenashi, η φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, Kaizen, η συνεχής βελτίωση, και Takumi, η αριστεία της ανθρώπινης δεξιοτεχνίας..

Η στρατηγική Multi-Pathway μέσα από διαφορετικές λύσεις κινητικότητας

Η στρατηγική Multi-Pathway της Toyota βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μία μόνο τεχνολογία. Οι υποδομές, τα ενεργειακά συστήματα και οι ανάγκες μετακίνησης διαφέρουν μεταξύ χωρών, αγορών και πολιτών.

Για τον λόγο αυτό, η Toyota επενδύει παράλληλα σε υβριδικές, plug-in υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές και τεχνολογίες υδρογόνου, προσφέροντας διαφορετικές και συμπληρωματικές λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Toyota C-HR+, το Hilux Hydrogen Fuel Cell, καθώς και λύσεις προσωπικής μετακίνησης που εκφράζουν το όραμα Mobility for All. Η παρουσία συμπληρώνεται από το Lexus RZ, το οποίο αναδεικνύει τη φιλοσοφία Takumi μέσα από τη συνύπαρξη ανθρώπινης δεξιοτεχνίας και προηγμένης τεχνολογίας.

Η Toyota Motor Europe στη Θεσσαλονίκη

Τη στρατηγική σημασία της φετινής συμμετοχής υπογραμμίζει η παρουσία ανώτατων στελεχών της Toyota Motor Europe στη Θεσσαλονίκη. Στη ΔΕΘ θα παρευρεθούν ο Pascal Ruch, Vice President Corporate & Governmental Affairs της Toyota Motor Europe, επικεφαλής των δραστηριοτήτων Corporate και Governmental Affairs της Toyota σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ο Mamoru Noishiki, Technical Head of Communication & Governmental Affairs, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, για τον συντονισμό θεμάτων κυβερνητικών σχέσεων και επικοινωνίας με την Toyota Motor Corporation, την ιαπωνική κυβέρνηση, την JAMA και τους ιαπωνικούς επιχειρηματικούς φορείς στην Ευρώπη.

Ο Hermann Riedl, President & Managing Director της Toyota Hellas, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στη φετινή ΔΕΘ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε την ιαπωνική κληρονομιά της Toyota και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται σε σύγχρονες λύσεις κινητικότητας. Πιστεύουμε ότι η πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα απαιτεί διαφορετικές και συμπληρωματικές τεχνολογίες, ενώ η κινητικότητα του μέλλοντος πρέπει να είναι βιώσιμη, ασφαλής και προσβάσιμη σε όλους. Παράλληλα, θέλουμε να συμβάλουμε στον διάλογο για το αύριο της κινητικότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη.»

Δύο συζητήσεις για το μέλλον της κινητικότητας

«Mobility 2035»: Η συνεργασία Ιαπωνίας και Ευρώπης για την ανθρακική ουδετερότητα

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 17:15, ο Hermann Riedl θα συμμετάσχει στη συζήτηση «Mobility 2035: Japan–Europe Alliances for a Carbon-Neutral Automotive Industry», στην κεντρική σκηνή του Japan Pavilion. Η συζήτηση θα εστιάσει στη συνεργασία μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρώπης, στην ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στον ρόλο διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων στην πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα.

Mobility for All: Η κινητικότητα ως δικαίωμα για όλους

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, η Toyota διοργανώνει τη θεματική συζήτηση«Mobility for All: Δημιουργώντας Πόλεις για Όλους», με εναρκτήρια ομιλία του Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Ito Koichi. Με τη συμμετοχή του Παραολυμπιονίκη και μέλους της Toyota Team Hellas, Στέλιου Μαλακόπουλου, και εκπροσώπων της επιστημονικής και δημοσιογραφικής κοινότητας, η εκδήλωση θα αναδείξει τη σημασία της προσβασιμότητας, της οδικής ασφάλειας και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού για το μέλλον της κινητικότητας.

Η Toyota αξιοποιεί τη μεγαλύτερη ιαπωνική θεσμική και επιχειρηματική παρουσία της χρονιάς στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τη φιλοσοφία, τις τεχνολογίες και τις θέσεις της για τη μεγάλη μετάβαση της κινητικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την παρουσία της Toyota στο Περίπτερο 13, θέση J16, καθ’ όλη τη διάρκεια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.