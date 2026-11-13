Κυκλοφορεί τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου - Πού θα γίνουν οι παρουσιάσεις.

«"Κι΄ άλλο... κι΄ άλλο"- Αναζητώντας νέους ηγέτες».

Αυτός είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Μίμη Ανδρουλάκη που κυκλοφορεί τέλη Νοεμβρίου, το αργότερο αρχές Δεκεμβρίου, από τις εκδόσεις «Πατάκη».

Από πού όμως πήρε την ιδέα για τον τίτλο του βιβλίου ο θρυλικός Μίμης;

Μα από την Μάργκαρετ Θάτσερ!

Όταν η «Σιδηρά Κυρία» διεκδικούσε μια τρίτη θητεία, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο μέχρι πότε θέλει να παραμείνει στην εξουσία και αν μετά την τρίτη θα διεκδικήσει και τέταρτη και πέμπτη θητεία.

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Τότε έκλεισε τα μάτια, το πρόσωπό της έδειξε να εκστασιάζεται και απάντησε με μια ...λάγνα φωνή: «Κι΄ άλλο... κι΄ άλλο».

Προφανώς ο Μίμης, το άλλοτε τρομερό παιδί της Αριστεράς, θέλει να δείξει το δέσιμο ενός ηγέτη με την εξουσία.

Το βιβλίο δεν είναι ελληνοκεντρικό, έχει μυθιστορηματικό χαρακτήρα και εξελίσσεται το 1932. Θέτει το θέμα των ηγετών και της ηγεσίας στην Ευρώπη, ιδίως τώρα που τελειώνει το πρόβλημα των «καθαρμάτων του Τραμπ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Στην προοπτική μάλιστα μιας πολυσυλλεκτικής Ευρώπης.

Το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη θα παρουσιαστεί στις 16 Δεκεμβρίου στον «Ιανό» στην Αθήνα και στις 18 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τον δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη να βρίσκεται στο πάνελ.