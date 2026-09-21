Η Hyundai επιταχύνει την ανάπτυξη αυτόνομης οδήγησης, με Level 2+ από το 2028, Level 2++ αργότερα και την Atria AI να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο το 2029.

Η Hyundai ανεβάζει σημαντικά ταχύτητα στην κούρσα για την αυτόνομη οδήγηση και πλέον έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την είσοδο των νέων τεχνολογιών της στα αυτοκίνητα παραγωγής. Το πρώτο μεγάλο βήμα θα γίνει το 2028, όταν η εταιρεία θα ξεκινήσει να εξοπλίζει τα μοντέλα της με συστήματα Level 2+, ενώ έναν χρόνο αργότερα η δική της πλατφόρμα Atria AI θα περάσει στη μαζική παραγωγή.

Η στρατηγική της Hyundai έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν περιορίζεται στην προμήθεια ενός έτοιμου συστήματος αυτόνομης οδήγησης από έναν τεχνολογικό κολοσσό. Η κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία συνεργάζεται στενά με τη Nvidia, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την υπολογιστική ισχύ της, την ίδια στιγμή όμως αναπτύσσει τη δική της τεχνολογική πλατφόρμα, με στόχο να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο λογισμικό και στα δεδομένα που απαιτούνται για την εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης.

Τι αναμένουμε

Το πρώτο ορόσημο βρίσκεται στο πρώτο εξάμηνο του 2028. Τότε αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή αυτοκινήτων με σύστημα Level 2+, βασισμένο σε τεχνολογία της Nvidia. Στο δεύτερο μισό της ίδιας χρονιάς θα ακολουθήσουν μοντέλα με τεχνολογία Level 2++, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Στην καρδιά της νέας τεχνολογικής υποδομής βρίσκεται η πλατφόρμα Hyperion 10 της Nvidia, η οποία θα συνδυάζεται με κάμερες, αισθητήρες υπερήχων και ραντάρ. Η Hyundai εξετάζει παράλληλα την αξιοποίηση προηγμένων αισθητήρων LiDAR, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι στην περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων και στην υποστήριξη λειτουργιών υψηλότερου επιπέδου αυτονομίας. Η πραγματικά μεγάλη αλλαγή, ωστόσο, βρίσκεται στην Atria AI. Πρόκειται για την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης που αναπτύσσεται από την 42dot, εταιρεία του Hyundai Motor Group, και αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας για μεγαλύτερη τεχνολογική ανεξαρτησία.

Η Atria AI αναμένεται να περάσει στην παραγωγή στο δεύτερο εξάμηνο του 2029, αρχικά σε εφαρμογή Level 2++. Η Hyundai παρουσιάζει ουσιαστικά ένα διπλό πλάνο: από τη μία πλευρά επιταχύνει την είσοδο προηγμένων συστημάτων στα αυτοκίνητα μέσω της συνεργασίας με τη Nvidia και από την άλλη επενδύει στη δική της τεχνολογία, η οποία θα εξελίσσεται συνεχώς μέσα από πραγματικά δεδομένα οδήγησης.

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Σε τι σκοπεύει ο όμιλος

Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της στρατηγικής της Hyundai. Ο όμιλος θέλει να δημιουργήσει έναν τεράστιο «κύκλο δεδομένων», μέσω του οποίου τα αυτοκίνητα θα συλλέγουν πληροφορίες από πραγματικές συνθήκες οδήγησης, τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια οι βελτιώσεις θα επιστρέφουν στα αυτοκίνητα.

Το πλεονέκτημα που διαθέτει ο Hyundai Motor Group είναι το μέγεθος του στόλου του. Hyundai, Kia και Genesis διαθέτουν έναν παγκόσμιο στόλο που αντιστοιχεί σε περίπου 7 εκατομμύρια νέες πωλήσεις οχημάτων ετησίως. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια δεξαμενή πραγματικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Hyundai ονομάζει αυτή τη διαδικασία «Data Flywheel» και τη θεωρεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της αυτόνομης οδήγησης. Η λογική είναι απλή αλλά ιδιαίτερα σημαντική: περισσότερα πραγματικά δεδομένα οδηγούν σε περισσότερη εκπαίδευση, η εκπαίδευση σε καλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τα καλύτερα μοντέλα σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους δρόμους.

Και αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4 έχουμε

Η εταιρεία δεν σταματά όμως στα επίπεδα 2+ και 2++. Στη Νότια Κορέα προετοιμάζει ήδη δοκιμές τεχνολογίας Level 4 σε πραγματικές συνθήκες, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της χώρας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2026 στην περιοχή Gwangju, ώστε η Hyundai να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα δεδομένα από σύνθετα και απρόβλεπτα περιβάλλοντα πραγματικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, η 42dot εξελίσσει τεχνολογία Vision-Language-Action, η οποία συνδυάζει την οπτική αντίληψη, τη γλωσσική επεξεργασία και τη λήψη αποφάσεων σε ένα ενιαίο σύστημα. Στόχος είναι η αντιμετώπιση πιο σύνθετων καταστάσεων στον δρόμο και η δημιουργία συστημάτων που μπορούν να ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερη ποικιλία πραγματικών σεναρίων. Με αυτόν τον τρόπο, η Hyundai επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλήρες οικοσύστημα αυτόνομης οδήγησης. Η συνεργασία με τη Nvidia λειτουργεί ως επιταχυντής για την άμεση εφαρμογή της τεχνολογίας, ενώ η Atria AI αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για το επόμενο στάδιο.

Πότε θα τα δούμε στο δρόμο

Το 2028, λοιπόν, θα είναι η χρονιά που τα πρώτα νέα συστήματα Level 2+ και Level 2++ θα αρχίσουν να εμφανίζονται σε αυτοκίνητα παραγωγής. Το 2029 θα ακολουθήσει η Atria AI, ενώ παράλληλα η Hyundai θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγει ο παγκόσμιος στόλος της.

Η κορεατική εταιρεία δείχνει έτσι ότι αντιμετωπίζει την αυτόνομη οδήγηση όχι ως μία ακόμη λειτουργία εξοπλισμού, αλλά ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του αυτοκινήτου της επόμενης δεκαετίας. Και το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι σαφές: να μετατρέψει τα εκατομμύρια πραγματικών χιλιομέτρων σε λογισμικό που θα κάνει τα αυτοκίνητά της ολοένα πιο «έξυπνα» και ικανά να αντιλαμβάνονται, να μαθαίνουν και να αντιδρούν στις συνθήκες του δρόμου.