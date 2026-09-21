Από Δευτέρα 21 έως και Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, στο MEGA.

Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, συναισθήματα, μυστικά και ανεκπλήρωτες επιθυμίες αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

Η Μαρκέλλα βρίσκεται -εν αγνοία της- ανάμεσα σε δύο άντρες, την ώρα που ο Μανούσος και ο Σήφης διεκδικούν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, μια θέση στη ζωή της.

Η σχέση του Νικήτα με την Ελπίδα δοκιμάζεται από την έντονη αντίδραση της Σοφίας.

Η Μαρουσώ ανακαλύπτει κάτι, που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 3 (Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μία μόνο μέρα. Η Μαρκέλλα τρομάζει από ένα επικίνδυνο περιστατικό στον δρόμο και η ταραχή της μεγαλώνει, την ώρα που η παρουσία του Μανούσου φαίνεται να την αναστατώνει περισσότερο απ’ όσο θέλει να παραδεχτεί. Την ίδια στιγμή, ο Νικήτας ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα με την Ελπίδα, όμως η αντίδραση της Σοφίας απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Παράλληλα, ο Σήφης δεν μπορεί να κρύψει όσα νιώθει για τη Μαρκέλλα και ο Μανούσος παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Θα προλάβουν όλοι να πουν την αλήθεια, πριν να είναι αργά;

Επεισόδιο 4 (Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου)

Μυστικά, φόβοι κι απωθημένα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ο Μανούσος μένει αμετάπειστος στην απόφασή του να φύγει για την Ιταλία. Την ίδια ώρα, η Μαρκέλλα δέχεται να βγει για καφέ με τον Σήφη, χωρίς να φαντάζεται πως αυτή η συνάντηση θα την φέρει ξανά αντιμέτωπη με τον άντρα που δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της. Παράλληλα, η Ελπίδα περνά για πρώτη φορά το κατώφλι του σπιτιού του Νικήτα, όμως τα πάντα παγώνουν από την υποδοχή της Σοφίας. Κι ενώ οι ισορροπίες τρίζουν, η Μαρουσώ ανακαλύπτει κάτι, που απειλεί να τα ανατρέψει όλα.

Επεισόδιο 5 (Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου)

Τα μυστικά αρχίζουν να τους πιέζουν όλους ασφυκτικά. Ο Μανούσος συναντά ξανά τη Μαρκέλλα και το ενδιαφέρον του για εκείνη μεγαλώνει, ενώ ο Σήφης καταλαβαίνει πως μπορεί να τη χάσει, πριν προλάβει να την πλησιάσει πραγματικά. Παράλληλα, η Μαρκέλλα περιμένει τον Μιχάλη να τηρήσει τις υποσχέσεις του, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνος κρύβει μια επικίνδυνη διπλή ζωή κι ενώ η ίδια αρνείται να παραδεχτεί, ότι ενδιαφέρεται για τον Μανούσο. Η Ελπίδα γνωρίζει τη μητέρα του Νικήτα, όμως η Σοφία δείχνει ξεκάθαρα πως δεν την αποδέχεται και δημιουργεί ανοιχτή σύγκρουση με τον γιο της. Την ίδια ώρα, μια ξαφνική άφιξη στην πόρτα της Μαρκέλλας ανατρέπει όλα τα δεδομένα.

{https://www.youtube.com/watch?v=f5fRqH-S-qQ&t=12s}