Ο Τζένσεν Χουάνγκ απορρίπτει ως υπερβολικές και καταστροφολογικές τις προειδοποιήσεις πρώην ερευνητή της Anthropic και άλλων ειδικών.

Ο επικεφαλής της Nvidia δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να εξελιχθεί μέσα στα επόμενα χρόνια σε σημείο που να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, απορρίπτοντας τις πρόσφατες σχετικές προειδοποιήσεις ως υπερβολικές και καταστροφολογικές.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, της εταιρείας κατασκευής τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη με χρηματιστηριακή αξία 5 τρισ. δολαρίων, χαρακτήρισε «ανεύθυνους» τους ισχυρισμούς του πρώην ερευνητή της Anthropic Τζέικομπ Κόξον ότι η AI θα μπορούσε να οδηγήσει στον αφανισμό της ανθρωπότητας έως το τέλος της δεκαετίας.

«Το 2030 δεν πρόκειται να είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει 0% πιθανότητα να είναι το τέλος του κόσμου», δήλωσε ο Χουάνγκ σε συνέντευξή του στο CBS News. «Το να τρομοκρατούμε τον κόσμο είναι περιττό. Είναι ανεύθυνο».

Οι δηλώσεις του Κόξον, τις οποίες υποστήριξαν άλλοι δύο ερευνητές της εταιρείας που δημιούργησε το μοντέλο Claude, πυροδότησαν διεθνή συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και την έλλειψη εποπτείας, την ώρα που οι εταιρείες ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη όλο και πιο ισχυρών μοντέλων.

Αμερικανοί βουλευτές έχουν επικρίνει τις εταιρείες AI για τους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνολογία. Παράλληλα, η Anthropic δημοσίευσε έκθεση για τις απειλές, στην οποία καταγράφει πώς εγκληματικές οργανώσεις, ομάδες που υποστηρίζονται από κράτη, εταιρείες spyware, επιστήμονες και προπαγανδιστές έχουν επιχειρήσει να χρησιμοποιήσουν τα ισχυρά μοντέλα AI της για τον σχεδιασμό πυραύλων και βομβών, την ανάπτυξη θανατηφόρων παθογόνων και την παρακολούθηση αντιφρονούντων.

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Ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI, της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT, και ο Έλον Μασκ έχουν ζητήσει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, έχει απορρίψει τις ανησυχίες για την ανάπτυξη της AI μιλώντας για «απάτη» και «συνωμοσία», υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη επιβράδυνση θα μπορούσε να δώσει πλεονέκτημα στην Κίνα.

Την Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό διαλόγου για την AI, προκειμένου να ενημερώνουν η μία την άλλη και να συμβάλλουν στον περιορισμό των πιθανών κινδύνων της τεχνολογίας.

«Ας εφαρμόσουμε πρώτα τους νόμους που ισχύουν»

Ο Χουάνγκ επέμεινε ότι οι προβλέψεις για «αφανισμό» της ανθρωπότητας «δεν στηρίζονται στην επιστήμη».

«Η επιτυχία της εταιρείας μας εξαρτάται άμεσα από την ασφαλή διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας», δήλωσε. «Αν δεν συνεχίσουμε να τα αναπτύσσουμε με ασφάλεια, η αξία της εταιρείας μας θα μειωθεί. Υπάρχουν ήδη κάθε είδους νομικές ευθύνες που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν. Ας εφαρμόσουμε, λοιπόν, πρώτα τους νόμους που ήδη ισχύουν. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτή την καταστροφολογία να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να απαλλαγεί κάποιος από τις υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις».

Με πληροφορίες από Guardian