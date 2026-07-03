Το νέο σύστημα, που ονομάζεται Plasma Care UVC, αξιοποιεί την τεχνολογία της υπεριώδους ακτινοβολίας Far-UVC, η οποία δρα εξουδετερώνοντας τους μικροοργανισμούς που αιωρούνται στον αέρα της καμπίνας.

Η Hyundai παρουσιάζει μια νέα τεχνολογία αποστείρωσης της καμπίνας που αξιοποιεί ακτινοβολία Far-UVC για την εξουδετέρωση βακτηρίων και ιών στον αέρα, φιλοδοξώντας να αναβαθμίσει σημαντικά την υγιεινή και την ποιότητα των μετακινήσεων.

Η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου εξελίσσεται σε έναν από τους νέους τομείς στους οποίους επενδύουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς η άνεση δεν αφορά πλέον μόνο τα καθίσματα, την ηχομόνωση ή τα προηγμένα συστήματα πολυμέσων.

Η Hyundai κάνει ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει δραστικά την παρουσία βακτηρίων, ιών και άλλων μικροοργανισμών στην καμπίνα του αυτοκινήτου.

Είσαι ο και λέγεσαι...

Το νέο σύστημα, που ονομάζεται Plasma Care UVC, αξιοποιεί την τεχνολογία της υπεριώδους ακτινοβολίας Far-UVC, η οποία δρα εξουδετερώνοντας τους μικροοργανισμούς που αιωρούνται στον αέρα της καμπίνας.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές λάμπες UV-C, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποστείρωση αντικειμένων ή χώρων χωρίς ανθρώπινη παρουσία, η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται σε χρήση.

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Η λειτουργία της βασίζεται σε μήκη κύματος μεταξύ 200 και 230 νανομέτρων, τα οποία μπορούν να καταστρέψουν το γενετικό υλικό βακτηρίων και ιών, εμποδίζοντάς τους να πολλαπλασιαστούν. Την ίδια στιγμή, η περιορισμένη διείσδυση της ακτινοβολίας στους ανθρώπινους ιστούς επιτρέπει τη χρήση της σε περιβάλλοντα όπου βρίσκονται επιβάτες, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Η ανάπτυξη του Plasma Care UVC αποτέλεσε μια σύνθετη μηχανολογική πρόκληση. Οι μηχανικοί της Hyundai χρειάστηκε να δημιουργήσουν ένα σύστημα αρκετά μικρό ώστε να ενσωματώνεται εύκολα στο σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του, ενώ παράλληλα έπρεπε να διασφαλίσουν την αξιοπιστία του σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, κραδασμών και συνεχούς χρήσης.

Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε μια ειδική πηγή πλάσματος με προηγμένα οπτικά φίλτρα που επιτρέπουν την εκπομπή μόνο του επιθυμητού φάσματος ακτινοβολίας.

Τι πετυχαίνει στην πράξη;

Σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποίησε η εταιρεία, το σύστημα πέτυχε μείωση των αερομεταφερόμενων ιών κατά ποσοστό που αγγίζει το 97% μέσα σε περίπου μισή ώρα λειτουργίας. Παράλληλα, δοκιμές σε βακτήρια που σχετίζονται με λοιμώξεις του αναπνευστικού έδειξαν ποσοστά εξουδετέρωσης που φτάνουν το 99,9% μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σε πραγματικές συνθήκες χρήσης καταγράφηκε αντίστοιχα υψηλή αποτελεσματικότητα απέναντι στο βακτήριο Escherichia coli.

Εκτός από την καταπολέμηση των μικροοργανισμών, η Hyundai επισημαίνει ότι το νέο σύστημα συμβάλλει και στη μείωση των δυσάρεστων οσμών που δημιουργούνται από την ανάπτυξη βακτηρίων στο κύκλωμα εξαερισμού. Έτσι, η καμπίνα διατηρείται πιο φρέσκια και ευχάριστη, χωρίς να απαιτείται η χρήση πρόσθετων χημικών ουσιών ή αρωματικών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τεχνολογιών που αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών.

Η πανδημία της COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της ποιότητας του αέρα στους κλειστούς χώρους, με αποτέλεσμα αρκετές εταιρείες να επενδύσουν σε εξελιγμένα φίλτρα, συστήματα ιονισμού και τεχνολογίες καθαρισμού της ατμόσφαιρας στο εσωτερικό των οχημάτων. Η Hyundai επιχειρεί πλέον να περάσει στο επόμενο στάδιο, εισάγοντας μια λύση που δρα απευθείας στους ίδιους τους μικροοργανισμούς.

Πού θα το δούμε;

Η νέα τεχνολογία αναμένεται να βρει εφαρμογή όχι μόνο στα μελλοντικά επιβατικά μοντέλα της εταιρείας, αλλά και σε οχήματα αυτόνομης οδήγησης, στόλους μεταφοράς επιβατών, υπηρεσίες κοινόχρηστων αυτοκινήτων και ειδικά οχήματα μεταφοράς, όπου η συχνή εναλλαγή χρηστών καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση ενός καθαρού και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος.

Αν και η Hyundai δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το ακριβές χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσης του Plasma Care UVC, η παρουσίασή του δείχνει ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση κινείται η εξέλιξη της αυτοκίνησης.

Εκτός από την ηλεκτροκίνηση, την αυτόνομη οδήγηση και τη συνδεσιμότητα, ολοένα μεγαλύτερη σημασία αποκτά πλέον και η προστασία της υγείας των επιβατών, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε έναν χώρο που δεν είναι απλώς άνετος και ασφαλής, αλλά και πιο καθαρός από ποτέ.