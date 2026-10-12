Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Τέιλορ Φριτζ κάνοντας την ανατροπή.

Το manifest που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπιασε τόπο. Νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ, με ανατροπή, για να περάσει στον τέταρτο γύρο του τουρνουά της Σανγκάης.

Μέσα σε 2 ώρες και 13 λεπτά, ο 28χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Αμερικανού με 3-6, 7-5, 6-3 και την Τετάρτη, στους «16», θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Έπειτα από ένα νευρικό πρώτο σετ, στο οποίο τον δυσκόλεψε το σερβίς του Φριτζ, το ελεύθερο παιχνίδι του Τσιτσιπά άρχισε να αποδίδει, σχολιάζει η ATP. Ο Έλληνας τενίστας πέτυχε την 34η νίκη του στο τουρ τη φετινή σεζόν. Η επικράτησή του επί του Φριτζ είναι η έβδομη φετινή απέναντι σε τενίστα που βρίσκεται στην πρώτη 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης, (7-9), έπειτα από μια χρονιά κατά την οποία δεν πέτυχε καμία (0-5).

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Τσιτσιπάς: Έκανα manifest το ματς

Μετά τη νίκη του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε στην ATP: «Έκανα manifest το σημερινό ματς και προσπαθούσα να βάλω τον εαυτό μου σε νικηφόρα κατάσταση».

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Αναφερόμενος στον Φριτζ, υπογράμμισε ότι πάντα δίνει «μεγάλες μάχες» με τον Αμερικανό. «Κάποια από τα μεγαλύτερα ματς μου είναι με εκείνον στην άλλη πλευρά του κορτ, έπρεπε να ανεβάσω επίπεδο. Μόλις άρχισα να το κάνω αυτό, πολλές πόρτες άνοιξαν και μπόρεσα να απελευθερώσω τις δυνατότητές μου», συμπλήρωσε.

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Η εξίσωση του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβαλε και ένα κουίζ στους υποστηρικτές του. Μετά τη νίκη του, έγραψε στην κάμερα μια εξίσωση.

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Λίγο αργότερα, έβαλε στους followers του στο Χ τέσσερις ώρες περιθώριο, για να λύσουν την εξίσωση.

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