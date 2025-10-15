Μέσα στους 16 αθλητές της Ελλάδας για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα τάε κβον ντο το μοντέλο του GNTM, Ιωάννα Δεσύλλα είναι έτοιμη να αφήσει ιστορία!

Με 16 αθλητές «κατεβαίνει» η Ελλάδα στο 27ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τάε κβον ντο, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Γουσί στην Κίνα από τις 24 έως και τις 30 Οκτωβρίου. Μέσα στους αθλητές μάλιστα, ένα όνομα τραβάει ήδη την προσοχή.

Η Ιωάννα Δεσύλλα, το μοντέλο που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM του 2018, γράφει τη δική της πορεία για ακόμη μια φορά, καθώς επιστέφει στο ταπί, έξι χρόνια μετά την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, με την τελευταία να χρονολογείται το 2019, στο Μάντσεστερ.

Όπως τότε, έτσι και τώρα, η συμμετοχή της και οι επιδόσεις της, αναμένεται να τραβήξουν την προσοχή, τόσο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης- όσο και του αθλητισμού, καθώς έχει αποδείξει ήδη το ταλέντο της στην πασαρέλα και στον αγωνιστικό χώρο.

Η πορεία της Ιωάννας Δεσύλλα- Από την πασαρέλα του GNTM στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τάε κβον ντο

Φέτος λοιπόν, η Ιωάννα Δεσύλλα, επιστρέφει σε νέα κατηγορία στο χώρο του αθλητισμού και του τάε κβον ντο, ενώ όπως όλα δείχνουν, βρέθηκε επάξια στο συγκεκριμένο σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019, είχε μπει στο ταπί στην κατηγορία των 63 κιλών, ενώ φέτος, το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των 53ων, ενώ η πρόκρισή της έγινε ύστερα από την διοργάνωση του Εύοσμου στις αρχές του Σεπτεμβρίου, κατακτώντας τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ελλάδος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η αυτοπεποίθησή της, αλλά και το καλλίγραμμο σώμα της, ήταν μερικά από τα στοιχεία που την έφεραν στο προσκήνιο το 2018, όταν μπήκε στο σπίτι του GNTM.

Από τότε μέχρι και σήμερα, η ζωή της βρίσκεται ανάμεσα στον αθλητισμό με το μόντελινγκ, ενώ και στους δύο κλάδους η Ιωάννα Δεσύλλα, φαίνεται να ξεχωρίζει για τις επιδόσεις της.