Η συγκινητική τοποθέτηση της Άννας Φόνσου στο «Στούντιο 4» για τον «ζεν πρεμιέ του '60».

Μόλις εχθές, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, έγινε γνωστό πως ο «ζεν πρεμιέ του '60», Άλκης Γιαννακάς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, ενώ την είδηση την επιβεβαίωσε η σύντροφός του, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό». Σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η φίλη και συνάδελφός του, Άννα Φόνσου, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», συγκινημένη για την απώλεια του.

Ο Άλκης Γιαννακάς, έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην εμβληματική ταινία «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», το 1965, ενώ απέκτησε και το ψευδώνυμο: «ο ωραίος κακός του σινεμά».

Όσα ανέφερε η Άννα Φόνσου στο «Στούντιο 4»

Σήμερα λοιπόν, η Άννα Φόνσου, μέσω τηλεφωνικής κλήσης, μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ συγκινημένη για τον καλό της φίλο, ενώ έκανε και ορισμένες αποκαλύψεις για το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε: «Ο Άλκης ήταν φίλος μου 50 χρόνια. Δεν ήταν απλώς φίλος μου, ήταν η παρέα μου, ήταν ο άνθρωπος που στις δύσκολες στιγμές και στις ευχάριστες ήταν πάντα μαζί μου», είπε αρχικά.

«Τον αγαπούσα πολύ, όπως και όλη την οικογένειά του. Κάναμε πολύ παρέα. Μου λείπει αφάνταστα και δεν μπορώ να μιλήσω και για τον Άλκη. Τι να πω για τον Άλκη… Το πιο γενναιόδωρο πλάσμα, το πιο σεμνό, το πιο ταπεινό. Το πιο διαβασμένο άτομο. Δεν ήθελε να το λέμε κιόλας, ντρεπόταν να πει ότι διαβάζει συνέχεια», ανέφερε εμφανώς συγκινημένη.

Συμπλήρωσε μάλιστα τα όσα γνώριζε για την κατάσταση της υγείας του, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είχε αρρωστήσει πριν μια εβδομάδα, μάθαμε ότι κάτι είχε, είχε αρχίσει και τις θεραπείες.. Είχε έρθει, μάλιστα, κι από εδώ να πάρει κάτι βιβλία. Και μια μέρα με πήρε η Κατερίνα και μου λέει ότι έχει αιμορραγία, φωνάξαν το πρώτων βοηθειών και θα πάνε στο Ιπποκράτειο. Όταν πήγε, τον διασωλήνωσαν και την άλλη μέρα έφυγε».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, η Άννα Φόνσου, αποκάλυψε ορισμένα βιώματα στο πλευρό του Άλκη Γιαννακά, ενώ αποκάλυψε πως συνειδητά είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας:

«Μου έλεγε ότι αν φύγει από τη ζωή, δεν θέλει να το γράψουν κλπ… Δεν ήθελε, δεν του άρεσε πια ο κόσμος του κινηματογράφου. Ήταν αλλιώς η ψυχολογία του. Έκανε άλλες δουλειές, άνοιξε εστιατόριο… Δεν του άρεσε να εκτίθεται! Ήταν κούκλος και τώρα που μεγάλωσε ήταν φοβερά γοητευτικός αλλά δεν έδινε καμία σημασία στην ομορφιά του. Ήταν εσωτερικά όμορφος. Ήταν σπουδαίος. Χαίρομαι που τον είχα φίλο μου και γι’ αυτό μου λείπει πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα, συγκινούμαι πολύ με τον Άλκη και θα ήθελα να σεβαστώ και την επιθυμία του, να μη μιλάμε πολύ».

