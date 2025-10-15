Η Μάρω Κοντού σε μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη για τη ζωή της.

Μια ιδιαίτερη και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η εμβληματική Μάρω Κοντού στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», όπου συνάντησε τη Φαίη Σκορδά, για την οποία μίλησε με συγκινητικά λόγια για την παρουσία της στο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η 92χρονη – πλέον- ηθοποιός, μίλησε για άγνωστες πτυχές της ζωής της, για τη συμμετοχή της στη σειρά «Η γη της Ελιάς», αλλά και για την προσωπικότητά της, τον χαρακτήρα της, τη ζωή και την καριέρα της.

Η Μάρω Κοντού σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη

Σύμφωνα με τα όσα η ίδια κάνει γνωστά για τον εαυτό της, φαίνεται πως παρά την ηλικία της, δεν εφησυχάζετε και συνεχίζει να απολαμβάνει τη ζωή, μένοντας δραστήρια και ενεργή σε όλους τους τομείς της ζωής της.

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας στη Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό όπου έκανε autostop σε δύο νεαρές γυναίκες, με τις οποίες έβγαλαν και φωτογραφία που έγινε viral: «Είχα πάει στην Κηφισίας και είχαν πει απεργία μετά τις 12, εγώ ήμουν εκεί παρά 20 και είχα ραντεβού. Δεν έβρισκα ταξί. Βρήκα δύο κοριτσάκια που σταμάτησαν να με δουν και να μου μιλήσουν, τους λέω «σώστε με! Πρέπει να πάω λίγο πιο εκεί έχω ένα ραντεβού» και έτσι έγινε. Εκείνες το ανέβασαν…», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, οι δύο γυναίκες συνέχισαν την συζήτησή τους, ενώ η Μάρω Κοντού, δεν δίστασε να παραδεχτεί στην Φαίη Σκορδά τον θαυμασμό αλλά και την εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό της. ανέφερε δε, πως πριν χρόνια, είχε μοιραστεί μαζί της ένα μυστικό που γνώριζαν μόλις τρία πρόσωπα: «Εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ, σε εκτιμώ, γιατί πριν χρόνια σου είχα πει ένα μυστικό που το ήξεραν 3 άνθρωποι και το κράτησες και το σεβάστηκες. Είσαι μια κυρία, μακριά από τσακωμούς, από ίντριγκες. Έχω πει πάρα πολλά «όχι» για συνεντεύξεις. Τι να πω μετά από 70 χρόνια καριέρα; Τι να πω; Τα έχω πει όλα. Κοίταξε να δεις έρχομαι με χαρά, με διάθεση, ξέρω ότι είναι η δουλειά σου και ξέρω ότι αυτά τα λίγα λεπτά που θα είμαι μαζί σου πρέπει να έχουν ενδιαφέρον».

Αναφερόμενη στην ηλικία της, δήλωσε πως αισθάνεται μικρότερη και το μυστικό της έγκειται στο ότι δεν έχει επαναπαυθεί ποτέ: «Είμαι σε μια πολύ ώριμη ηλικία. Έχω κλείσει τα 92 μου, κοιτάζομαι στον καθρέπτη και λέω «αποκλείεται». Νιώθω 48 με 53. Τα κάνω όλα, χορεύω, διαβάζω, σκέφτομαι, κουνιέμαι, παίζω στην «Γη της Ελιάς», τι άλλο να κάνω; Το μυστικό είναι να είσαι ενεργός και να μην κάθεσαι στον καναπέ, να βαφτείς, να ετοιμαστείς να πας να δεις τους συναδέλφους σου».

«Όταν κουραστώ θέλω να κάτσω 4-5 μέρες στο σπίτι. Τρέχω και δεν προλαβαίνω, κάνω τα πάντα μέσα στο σπίτι. Κάνω δουλειές, δεν μπορώ να κάθομαι. Πάω μόνη μου στο σούπερ μάρκετ, μου αρέσει, ασχολούμαι με τον κήπο μου, νιώθω νεότερη. Έχω μια κοπέλα στο σπίτι όποτε την χρειαστώ, δεν θέλω ανθρώπους στο σπίτι, είναι ο παράδεισός μου», πρόσθεσε μεταξύ άλλων μιλώντας για την καθημερινότητά της.

Η προσωπική της ζωή:

Όταν η συζήτηση στράφηκε προς την προσωπική ζωή της ηθοποιού, η ίδια ανέφερε πως δεν της λείπει ένας σύντροφος, ενώ ανέφερε και ένα περιστατικό από γεγονότα της ζωής της: ««Δεν μου λείπει ένας σύντροφος ούτε κατά διάνοια! Έχω χορτάσει από συντρόφους, μη σου πω ότι είναι καλύτερο να μην ξυπνάς με κανέναν μαζί στο κρεβάτι. Δεν θέλω σύντροφο. Ένας σύντροφος έρχεται και με υποχρεώσεις. Άμα ήθελα σύντροφο πίστεψέ με υπάρχουν προτάσεις. Φλερτάρουν με τον τρόπο τους. Θυμάμαι ήμασταν σε ένα εστιατόριο και με πλησιάζει ένας πανύψηλος άντρας περίπου 60-65 ετών, μου λέει «έψαχνα όλη μου την ζωή εσένα» του λέω «άργησες, είμαι μεγάλη. Τα έχω κάνει όλα».

Και συνέχισε μιλώντας για το κομμάτι της αυτοπεποίθηση και της συντροφικότητας:

«Έχω παντρευτεί δύο φορές, έχω ερωτευτεί τρεις. Από τους τρεις τον έναν παντρεύτηκα. Έχω ζήσει τα πάντα, τώρα ζω ένα κομμάτι που δεν είχα προλάβει να το ζήσω τόσο. Μερικές φορές ζήλευα, είχα στείλει τριαντάφυλλο στον εαυτό μου και έπιασε τότε, ό,τι κάνει μια νέα κοπέλα. Όταν είσαι νέος δεν έχει αυτοπεποίθηση, τώρα έχω αυτή την αυτοπεποίθηση που τότε δεν είχα!».

Η δημοσιότητα στη ζωή της Μάρως Κοντού:

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης λοιπόν, η Μάρω Κοντού, θέλησε να μιλήσει για το κομμάτι της δημοσιότητας καθώς και για την ηλικία στην οποία άρχισε να καταλαβαίνει πραγματικά ορισμένες πτυχές του εαυτού της: «Τώρα τα συνειδητοποιώ όλα, μετά τα 50 άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Τότε άρχισα να ψάχνομαι. Τα απλά είναι τα πιο ωραία. Αν μπορούσα με ένα σφουγγάρι να σβήσω μερικά από την ζωή μου και να γίνω μια ανώνυμη και να μην με ξέρει κανείς τώρα θα το έκανα. Μου ζητούν συνέχεια πράγματα, πρέπει να είμαι συνέχεια περιποιημένη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε μάλιστα, λέγοντας πως πλέον βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερη φάση, ενώ αποκάλυψε πως αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, ίσως αποφάσιζε διαφορετικά για τη ζωή:

«Αν γυρνούσα πίσω με το μυαλό που έχω τώρα θα ήταν διαφορετική η πορεία μου. Έκανα τα πράγματα που ήθελα εγώ χωρίς να σημαίνει ότι έκανα το σωστό, έκανα λάθη. Είμαι στην καλύτερη περίοδο της ζωής μου ψυχικά και σωματικά. Το εγώ σου το καταλαβαίνεις όταν έχεις το θάρρος να αποκαλύψεις τα τραύματά σου. Οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητα όντα και έχουν πολλά τραύματα, γι’ αυτό και θέλουν το χειροκρότημα του κόσμου».

Τα παιδικά βιώματα και η συντροφικότητα

Σε άλλο σημείο μάλιστα, αναφέρθηκε και στα παιδικά της βιώματα καθώς και στο γεγονός πως δεν υπήρξε «το καλό παιδί» της οικογένειας: «Εγώ δεν είχα το χειροκρότημα στο σπίτι μου, ήμουν η κακιά, το κακό παιδί, η κακή μαθήτρια. Όταν δεν πήρα την υποτροφία που ήθελα στο χώρο και είπα στην γιαγιά μου ότι θέλω να γίνω ηθοποιός με είπε «π!@#$%*» γι’ αυτό και ήμουν πολύ μαζεμένοι στην αρχή της καριέρας μου».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη και η συζήτηση των δύο γυναικών, η κυρία του θεάτρου και της υποκριτικής, αναφέρθηκε, στη «Γη της Ελιάς», ενώ κλείνοντας μίλησαν για τη συντροφικότητα στη ζωή του ανθρώπου:

«Το θέμα είναι να ταιριάζεις με το δέρμα του άλλου, το φιλί του άλλου, πώς θα φιλήσεις τον άλλον στα 90 με την μασελίτσα; Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή στην μπιρίμπα, στον δρόμο. Δεν θέλω να αρρωστήσω, θέλω να φύγω ξαφνικά. Είναι περίεργο συναίσθημα να ξέρεις ότι σου μένουν 2,3,4,5 χρόνια; Δεν είμαι αιώνια, είναι περίεργο συναίσθημα, αλλά νιώθω ότι είναι μακριά αυτό. Ή έτσι θέλω να σκέφτομαι. Έχω πολλούς πίνακες από φίλους μου, αλλά δεν έχω κανέναν δικό μου, ούτε μια φωτογραφία μου δεν έχω, ούτε μια. Τι να βλέπω τον εαυτό μου συνέχεια; Με βλέπω τόσα χρόνια στον καθρέφτη» κατέληξε η σπουδαία Μάρω Κοντού.

