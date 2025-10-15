Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μη χάσετε απόψε, στις 22:30 στο «Να με λες Μαμά» - Επεισόδιο 5

Όταν η Χρύσα ακούει την Ιωάννα στο τηλέφωνο, αντιλαμβάνεται ότι είναι με την Ξένια. Παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Τόλη, αποφασίζει να τις εντοπίσει.

Ξεκινάει ψάχνοντας στον υγροβιότοπο και, όταν μαθαίνει ότι η Ξένια λείπει, πηγαίνει στην αστυνομία και τους λέει για το τηλεφώνημα.

Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει την αλήθεια για την Ιωάννα και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της, ενώ η Αγγέλα, με τον φόβο ακόμη να μη θεωρήσει η Ξένια πως είχε σκοπό να την προδώσει, κάνει προσπάθεια να την προσεγγίσει.

Οι δύο γυναίκες έρχονται και πάλι κοντά, σε αντίθεση με την Ξένια και την Ελβίρα που απομακρύνονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η νύχτα βρίσκει την οικογένεια Στασινού να ψάχνει τρόπους να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Κάτι που μάλλον πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς ο Αντώνης έχει εντοπίσει το σπίτι και βρίσκεται απέξω χτυπώντας το κουδούνι.

{https://www.youtube.com/watch?v=xC_mx6e-rZw}