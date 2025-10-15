«Να μ’ αγαπάς», νέο επεισόδιο, απόψε στις 20:00!

Ένα από τα πιο απαιτητικά και δύσκολα γυρίσματα θα προβληθούν σήμερα στις 20:00, στην αγαπημένη δραματική – καθημερινή σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», ενώ στο επίκεντρο των εξελίξεων, έρχεται η μεγάλη φωτιά στην εξοχική κατοικία της οικογένειας Καλλιγά.

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή σώζουν την Ζωή από τη φωτιά, ενώ ο Θεόφιλος βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο…

Όσα θα δούμε απόψε στην καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς»

Ο Άγγελος προτείνει στον Λευτέρη να γίνει το δεξί του χέρι και να έχει από κοντά την οικογένεια Καλλιγά.

Ο Θεόφιλος βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο, αφού οι τράπεζες δεν του δίνουν την παράταση που ζητά για να βρει λύση.

Ο αρραβώνας Ορφέα και Άννας δείχνει να μην έχει μέλλον, αφού στη ζωή τους έχουν μπει η Φωτεινή και ο Λευτέρης.

Η Σοφία είναι έξαλλη, που η Νικαίτη και η Ζωή πήγαν στο εξοχικό χωρίς να την πάρουν μαζί τους.

Η πυρκαγιά που κατακαίει το εξοχικό της οικογένειας και απειλεί τις ζωές της Νικαίτης και της Ζωής, έρχεται να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες.

Η Ζωή με τη μητέρα της πηγαίνουν στο εξοχικό και η Νικαίτη παίρνει μαζί της και τη Φωτεινή. Μια πυρκαγιά όμως που εκδηλώνεται από βραχυκύκλωμα θα ανατρέψει τις ζωές όλων…

