Η 6η σεζόν από «Το Σόι Σου» είναι γεγονός και τα γυρίσματα, μαζί με τις εκπλήξεις… συνεχίζονται!

Ύστερα από έξι ολόκληρα χρόνια «Το Σόι Σου» επιστρέφει με νέα, ξεκαρδιστικά και άκρως χιουμοριστικά επεισόδια, μέσω των οποίων Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, κάθονται γύρω από το Κυριακάτικο τραπέζι και περιμένουν να σερβιριστεί το φαγητό.

Οι συμπέθεροι, ο Σάββας και η Λυδία, και ολόκληρο το σόι λοιπόν, επιστρέφουν για μια ακόμη συναρπαστική σεζόν, ενώ σύμφωνα με τα όσα έλαβαν χώρα στις προηγούμενες, αναμένεται να χαρίσουν στιγμές γέλιου άλλα και οικογενειακά στιγμιότυπα στους τηλεθεατές.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, είχε φέρει στη δημοσιότητα και το πρώτο teaser της σειράς, ενώ οι πρωταγωνιστές – ανά διαστήματα- μοιράζονται μικρά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

«Το Σόι Σου» - Πίσω από τις κάμερες

Άλλο ένα Backstage στιγμιότυπο, ήρθε σήμερα, από τον Ευθύμη Ζησάκη, τον τηλεοπτικό Άρη Τριανταφύλλου, όπου και δημοσίευσε ένα σύντομο βιντεάκι μέσα από το σπίτι της οικογένειας Τριανταφύλλου.

{https://www.instagram.com/p/DP0ydz_DOF2/?img_index=1}

Στην πρώτη φωτογραφία της δημοσίευσης, φαίνεται το σενάριο που αναγράφει «Το Σόι Σου 6», ενώ στο βίντεο, ο ηθοποιός, παρουσιάζει το σαλόνι της Αλεξάνδρας και του Μενέλαου. Στη λεζάντα, ο «Άρης» επέλεξε να γράψει: «Μπαμπάκο σου έρχομαι!».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως ο «Άρης» στις τελευταίες σεζόν έλειπε από τα γυρίσματα, καθώς είχε αναλάβει δράση στη Νότιο Αφρική για να εκτελέσει τα καθήκοντά του ως γιατρός. Πώς θα επιστρέψει στα νέα επεισόδια της σειράς;