Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, αφήνοντας την τελευταία του πνοή της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τις αναρτήσεις των οικείων του και συγκεκριμένα από τον φίλο και συνεργάτη του Γιώργο Γκικοδήμα.

Στην δημοσίευση που έκανε μέσω της προσωπικής του σελίδας στα social media ο ερμηνευτής επισύναψε ένα από τα τραγούδια που είχαν δημιουργήσει μαζί και έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP».

Στο τραγούδι «Μες τα Δυο της Μάτια», είχαν συνεργαστεί με την Χάρις Αλεξίου.

Οι δύο άνδρες κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, δημιούργησαν το συγκρότημα Ο.Ρ.Α μέσω του οποίου αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό, ενώ «διαλύθηκαν» δέκα χρόνια μετά.