Η τοποθέτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για την «Φάλαινα», τον πατέρα του και την «ιεροτελεστία» πριν από κάθε πρεμιέρα.

Μια ιδιαίτερη συνέντευξη παραχώρησε, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο vidcast των Rainbow Mermaids, το οποίο ήρθε στον αέρα της δημοσιότητας μόλις σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, μέσω της συζήτησής τους, αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή – όσο και στον πατέρα του, αλλά και στην παράσταση «Φάλαινα». Μεταξύ άλλων λοιπόν- αν και προτιμά να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική και την οικογενειακή του ζωή- εξήγησε την ταύτιση που υπάρχει ανάμεσα στο έργο του και τον πατέρα του.

Η εξομολόγηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης λοιπόν, ο ηθοποιός, μίλησε για την ταύτιση αυτή, λέγοντας: «Η «Φάλαινα» ξεκίνησε δυστυχώς ή ευτυχώς από ένα κομμάτι του πατέρα μου, ο οποίος εκδικήθηκε τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο και τώρα, ευτυχώς, μεγαλώνοντας σιγά σιγά γεωμετρικά χάνει αυτά τα περιττά κιλά που δυσκολεύουν την υγεία του, αλλά δεν ξέρω ποτέ αυτά τα κιλά τα οποία τα πήρε η ψυχή του, αν καταφέρουν να αλλάξουν», εξήγησε αρχικά και συνέχισε:

«Τελικά αυτά είναι τα πιο σημαντικά και όχι τα κιλά που φαίνονται. Μιλάμε για τόνους. Είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να είμαστε καλά να παλεύουμε να ελαφρύνουμε τις ψυχές μας».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, απάντησε σε σχετική ερώτηση, αναφορικά με το γεγονός ότι πριν από κάθε πρεμιέρα αφήνει μια ευχή για κάθε έναν φίλο του που έχει φύγει από τη ζωή: «Ναι ισχύει. Από το 2002 και μετά, ναι! Πριν από κάθε πρεμιέρα, πάντα έχω μια «τελετή» γιατί και εκείνος, ήθελε να γίνει ηθοποιός και είναι σαν να κουβαλάμε την ψυχή του μαζί μας… Ο Γιώργης…», σημείωσε χαρακτηριστικά.

