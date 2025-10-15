Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, εξηγεί γιατί απέχει από την τηλεόραση!

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το πρωινό», όπου και εμφανίστηκε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης στον αέρα.

Η ηθοποιός, μίλησε αναλυτικά για το θέατρο, την υποκριτική, τα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και την πολιτική ορθότητα, η οποία –όπως σχολιάζει- επηρεάζει τη μορφή του χιούμορ.

Να σημειωθεί ωστόσο πως η ίδια, τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται «πίσω» από τις παραστάσεις και τη δημιουργία αυτών και όχι στη σκηνή ή στην μικρή οθόνη!

Όσα ανέφερε η Δήμητρα Παπαδοπούλου στην κάμερα του ΑΝΤ1

Λίγο αφού βγήκε η Δήμητρα Παπαδοπούλου στον αέρα της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας, ρώτησε την ίδια για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ενώ η ίδια μίλησε για την παράσταση «Στο Τσακ» στην οποία και συμμετάσχει: «Ο ήχος του γέλιου, μου δημιουργεί μια ανακούφιση…», ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Αμέσως μετά ωστόσο ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος της εκπομπής, ρώτησε την Δήμητρα Παπαδοπούλου για τους λόγους τους οποίους απέχει από την τηλεόραση, ενώ η ίδια αποκρίθηκε πως ένας από τους λόγους είναι και η εν λόγω ερώτηση:

«Τι να σου πω τώρα μ’ αυτή την ερώτηση; Αποφεύγω να βγαίνω σε εκπομπές γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι αν δεν το αισθάνομαι πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο και να είσαι στο παρασκήνιο. Το χειροκρότημα δεν μου έχει λείψει, είναι μια τζούρα, μια στιγμή πολύ όμορφη. Δεν είμαι εξαρτημένη από αυτό».

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, αποκάλυψε πως αν επέλεγε να παίξει είτε στο θέατρο – είτε στην τηλεόραση θα προτιμούσε το πρώτο: «Αυτή την εποχή, αν έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο για να παίξω, θα ήταν το θέατρο. Οριακά κερδίζει. Εκεί γεννιούνται όλα. Δεν βλέπω κωμωδίες στην τηλεόραση, τουλάχιστον με το χιούμορ που αγαπώ εγώ. Το γέλιο περνάει μια κρίση παγκοσμίως. Και λόγω της πολιτικής ορθότητας τρώει ξύλο το γέλιο. Έχει χαθεί το πηγαίο και το αυθόρμητο. Τώρα είναι της μόδας η βία, η ένταση».

Σε άλλο σημείο σημείωσε τα εξής: «Πολλοί με κάνουν και γελάω. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ένας από τους ηθοποιούς που με κάνουν και γελάω πολύ. Γενικά πολλοί άνθρωποι είναι καλοί. Πλέον, το γέλιο δεν υπάρχει πια, δύσκολα πέφτει γέλιο στις παρέες».

Κλείνοντας μάλιστα, απάντησε στις ερωτήσεις αναφορικά με το αν θα έμπαινε στην πολιτική: «Η πολιτική δεν είναι κάτι που πρέπει να ασχολείται κάποιος που κάνει τη δική μου δουλειά, τουλάχιστον δημόσια».

