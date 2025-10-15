Όσα ανέφερε η ηθοποιός για την ανορεξία και το πώς την αντιμετώπισε!

Για τη μάχη που έδωσε με τη νευρική ανορεξία μίλησε η Ελένη Καρακάση, μέσω σύντομων δηλώσεων που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και στο Mega.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των όσων προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η ηθοποιός, ανέφερε πως είχε φτάσει σε σημείο να έχει αδυνατίσει υπερβολικά, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων, πως έμοιαζε σαν «σκελετός με δέρμα».

Όσα ανέφερε η Ελένη Καρακάση για την ανορεξία

Η ίδια μάλιστα, δεν απέκρυψε πως εντόπισε το ζήτημα της ανορεξίας, και δέχτηκε άμεσα την απαραίτητη βοήθεια από τους ειδικούς και τους οικείους της προκειμένου να επανέλθει: ««Ένας άνθρωπος που έχει φτάσει να είναι ένας σκελετός με δέρμα και βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη χοντρό, είναι αλήθεια, το έχω βιώσει αυτό».

Σε άλλο σημείο δε, σημείωσε, πως αρχικά είχε διαστρεβλωμένη εικόνα για την εμφάνισή της: «Εγώ ευτυχώς πολύ γρήγορα το συνειδητοποίησα και είχα δίπλα μου τους ανθρώπους μου και έκανα τις σωστές κινήσεις και μπόρεσα και το ξεπέρασα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddipnjfjupht?integrationId=40599y14juihe6ly}