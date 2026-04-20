Το Athens Tattoo Convention επιστρέφει για 18η χρονιά: τρεις ημέρες, πάνω από 400 καλλιτέχνες.

Το Athens Tattoo Convention επιστρέφει, στην 18η διοργάνωσή του, πιο πληθωρικό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Για τρεις μέρες, στις 15, 16 και 17 Μαΐου 2026, το Τae Kwon Do στο Φάληρο συγκεντρώνει πάνω από 400 κορυφαίους tattoo artists από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοξενώντας το μεγαλύτερο φεστιβάλ tattoo, μουσικής, αδρεναλίνης και street κουλτούρας.

Το Athens Tattoo convention έχει εδραιωθεί και καθιερωθεί ως ένα διεθνές σημείο αναφοράς των ink lovers: ένα από τα καλύτερα tattoo festival στον κόσμο, που δεν απευθύνεται μόνο στο ελληνικό κοινό, αλλά συνομιλεί με την παγκόσμια tattoo κοινότητα — και κάθε χρόνο φέρνει στην Αθήνα την αφρόκρεμα της διεθνούς σκηνής, με ονόματα που έχουν διαμορφώσει πρώτοι τάσεις, κινήματα, τεχνικές και αισθητικές.



Από παραδοσιακά μοτίβα και tribal έως hyperrealism, fine line και experimental tattoo, το Athens Tattoo Convention είναι το μέρος για να δεις από κοντά ό,τι πιο φρέσκο και συναρπαστικό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια σκηνή του tattoo.

Και δεν είναι μόνο το μελάνι που ρέει.



Το Athens Tattoo Convention κινείται σε festival ρυθμούς, με δράσεις που «τρέχουν» παράλληλα και κρατούν το vibe ψηλά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό: DJ sets & live bands, Graffiti shows, Bike & skate show, Acrobatics & fire performances, Game rooms, Kids playground και Body painting & special shows.

Το Σάββατο 16 Μαΐο στις 21:00, η κεντρική σκηνή περνά στα χέρια του Ευθύμη των TXC, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού hip hop, που φέρνει στο Athens Tattoo Convention τον παλμό και το αποτύπωμα μιας σκηνής με ισχυρή σχέση με το σώμα, την ταυτότητα και τη δημόσια έκφραση. Η παρουσία του προσθέτει στο φεστιβαλικό πρόγραμμα μία ακόμη αιχμηρή στιγμή, μεταφέροντας στο convention την αστική ενέργεια, τη μουσική πυκνότητα και το ιδιαίτερο στίγμα ενός καλλιτέχνη που συνδέθηκε όσο λίγοι με την εγχώρια urban κουλτούρα.

Ακόμη και αν δεν έχεις tattoo, αξίζει να το επισκεφτείς για την εμπειρία και μόνο! Γιατί στο Athens Tattoo Convention, είτε έρχεσαι για το μελάνι, είτε για την ατμόσφαιρα, φεύγεις πάντα γεμάτος εικόνες, ήχους και ενέργεια.

Athens Tattoo Academy: Εκεί που το ταλέντο γίνεται τέχνη!



Το Athens Tattoo Convention δεν είναι μόνο γιορτή του μελανιού, αλλά και το απόλυτο σημείο εκπαίδευσης για τους tattoo artists του αύριο! Η Athens Tattoo Academy, η ακαδημία που ίδρυσαν οι δημιουργοί του φεστιβάλ, προσφέρει πλήρη μαθήματα και εξειδικευμένα σεμινάρια γύρω από την τέχνη του tattoo και του piercing. Με την καθοδήγηση κορυφαίων επαγγελματιών, οι νέοι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, τεχνικές και εμπειρία, χτίζοντας το μέλλον τους στο tattooing. Είτε είσαι αρχάριος είτε θέλεις να εξελίξεις το στυλ σου, εδώ είναι το σημείο εκκίνησης για μια καριέρα γεμάτη δημιουργία!





Tattoo με νόημα: STAR YOUR BODY x Make-A-Wish Ελλάδος



Το ATC παραμένει σταθερά δίπλα στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μέσω της ενέργειας STAR YOUR BODY, ο επισκέπτης επιλέγει tattoo από επιλεγμένα σχέδια αστεριών και το 100% του αντιτίμου στηρίζει την πραγματοποίηση ευχών παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 6.000+ αστεράκια — και συνεχίζουμε!

Πληροφορίες

ATHENS TATTOO CONVENTION

Ημερομηνίες:

15, 16 & 17 Μαΐου 2026



Χώρος:

Γήπεδο ΤΑΕ KWON DO, Παλαιό Φάληρο



Μέρες & Ώρες:

Παρασκευή 14:00–23:00 | Σάββατο 11:00–24:00 | Κυριακή 11:00–22:00



Εισιτήρια:

12€ ημερήσιο | 24€ τριήμερο

Διοργάνωση: Red and White Productions