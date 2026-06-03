Αυτά είναι τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται σήμερα στα Αρχαία για τις Πανελλήνιες 2026 οι μαθητές ΓΕΛ.

Η δεύτερη μέρα Πανελληνίων 2026 είναι γεγονός με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να εξετάζονται στο βασικό μάθημα προσανατολισμού, Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία. Το επόμενο μάθημα που θα κληθούν να δώσουν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων είναι την Τετάρτη 4 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας αναλυτικά τα θέματα που «έπεσαν» σε κάθε μάθημα, με την σχετική δημοσίευση να γίνεται στην επίσημη σελίδα του.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα θέματα εδώ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στα Αρχαία στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα θέματα

Oι πρώτες απαντήσεις στα Αρχαία εδώ

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Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ Σχολιασμός για τα Αρχαία από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ: Απαιτητικά τα θέματα - Για καλά προετοιμασμένους μαθητές

Τα φετινά θέματα στα Αρχαία Ελληνικά είναι σαφή ως προς τη διατύπωση και χαρακτηρίζονται αντίστοιχης δυσκολίας με τα περσινά απευθυνόμενα σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές. Το διδαγμένο κείμενο προέρχεται από το έργο του Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια. Το απόσπασμα του Αριστοτέλη αναφέρεται στην απόκτηση της ηθικής αρετής, στη συμβολή της διδασκαλίας στη διαδικασία απόκτησής της και στην κοινωνική της διάσταση. Η πρώτη ερμηνευτική ζητούσε από τους μαθητές να περιγράψουν τη γέννηση, τη φθορά των τεχνών – αρετών και τη συμβολή του δασκάλου σε αυτήν τη διαδικασία. Το παράλληλο κείμενο προέρχεται από ομιλία του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου που αφορά το ρόλο της δικαιοσύνης και ζητά τη συγκριτική παρουσίαση των συμπεριφορών και των επιλογών του ατόμου στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης. Το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από τον Λυσία και το έργο του Περί του Σηκού Απολογία. Η μετάφραση είναι αυξημένης δυσκολίας. Οι ερωτήσεις της Γραμματικής εξετάζουν μεγάλο εύρος γνώσεων ρηματικών και ονοματικών τύπων. Οι ερωτήσεις συντακτικού αφορούν αναγνώριση λέξεων και αναγνώριση και μετατροπή υποθετικού λόγου.

Πώς εξετάζονται τα Αρχαία Ελληνικά στις Πανελλήνιες 2026 - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Για την εξέταση του μαθήματος «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα εξής:

1. Δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου από το πρωτότυπο 12-20 στίχων με νοηματική συνοχή και παράλληλο κείμενο στη Νέα Ελληνική από την αρχαία ή νεότερη γραμματεία, ελληνική ή παγκόσμια, και τους ζητείται να απαντήσουν σε:

i) Μία (1) ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου από το πρωτότυπο και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο. Η ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου (σωστού ή λάθους, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κ.λπ.) ή ανοικτού τύπου.

ii) Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές:

Η πρώτη αναφέρεται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/ κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, με βάση το διδαγμένο από το πρωτότυπο κείμενο. –

Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο κείμενο από το πρωτότυπο.

iii) Μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο από το πρωτότυπο, στον συγγραφέα ή στο έργο του.

iv) Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 12-20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες, απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου. Οι μαθητές/-τριες καλούνται:

i) Να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμένου από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.

ii) Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.

iii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.

iv. Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού (π.χ. αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του διάσταση), η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.

Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τίθεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας. Η μετάφραση του αδίδακτου κειμένου βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ερωτήσεων.