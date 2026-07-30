Ο Γραμματέας της ΝΔ και ο βουλευτής Ρεθύμνου θα παραβρεθούν στις κηδείες των δύο πυροσβεστών που «έπεσαν» στο καθήκον.

Ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα μεταβεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου για να δώσει το «παρών», στις 17:00, στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, στις 12:00, στο χωριό Φούρφουρας, τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, δίνοντας μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο θάνατός τους έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες κατάγονταν.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες επιχειρούσαν στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Κρύας Βρύσης και Μελάμπων όταν, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά άλλαξε αιφνιδιαστικά κατεύθυνση.

Μέσα στους πυκνούς καπνούς φέρεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους, ενώ το υπηρεσιακό όχημα στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε από το πύρινο μέτωπο. Εκτιμάται ότι εγκατέλειψαν το όχημα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, όμως οι φλόγες τούς περικύκλωσαν, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν νεκροί σε μικρή απόσταση από αυτό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης είχε ολοκληρώσει πρόσφατα τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργαζόταν ως εποχικός πυροσβέστης. Καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου, ήταν γιος ιερέα και μέλος πολύτεκνης οικογένειας, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, έχοντας έντονη κοινωνική και πολιτιστική δράση, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Σε ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα χαρακτήρισε την ημέρα ως μία από τις πιο δύσκολες στην ιστορία του, τονίζοντας ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος» υπερασπιζόμενοι τη ζωή, τις περιουσίες των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η ηγεσία του Σώματος εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανδρών.