«Οι κατηγορίες για τα περί επιρροής από τη Ρωσία είναι αστείες, άδικες, ενοχλητικές, προβοκατόρικες», είπε ο Θανάσης Αυγερινός.

Προσκλητήριο να τιμωρήσουν τους παλιούς πολιτικούς, ψηφίζοντας την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», απεύθυνε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θανάσης Αυγερινός.

«Πραγματοποιούμε ένα κοινωνικό και πολιτικό πείραμα. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες συνενώνονται πολίτες με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Μας ενώνει η ανάγκη για κάθαρση και δικαιοσύνη. Τα «Τέμπη» είναι πολλά. Στα αδιέξοδα που έχουν προκληθεί, συρρικνώνουν την ισχύ μας και διώχνουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες για να επιστρέψουν οι Έλληνες στη χώρα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.

Μηνήσεις για τα περί ρωσικής επιρροής

«Οι ομογενείς από τη Ρωσία είναι λιγότεροι σε σχέση με άλλες χώρες. Οι περισσότεροι είναι από τις ΗΠΑ. Οι κατηγορίες για τα περί επιρροής από τη Ρωσία είναι αστείες, άδικες, ενοχλητικές, προβοκατόρικες. Ένας γυρολόγος του διαδικτύου έλαβε δύο μηνύσεις και το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλουν», συνέχισε.

«Στόχος μας η αυτοδυναμία»

«Συμμετέχουμε στη διαδικασία, θέλοντας να αφήσουμε τη σφραγίδα μας και με στόχο την αυτοδυναμία. Δεν καταγράφεται η δυναμική του κόμματος μας», συνέχισε ο Θανάσης Αυγερινός.

Συνεργασίες

«Δεν το βλέπουμε στον πολιτικό σκηνικό αυτό τον πιθανό εταίρο. Πρέπει να απεγκλωβιστούν οι δυνάμεις από το πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να επιχειρηθεί κάτι νέο στη χώρα. Η χώρα παρακμάζει. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούν πρωτοφανείς δυνάμεις», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και πρόσθεσε: «Καλούμε όλες αυτές τις δυνάμεις να τιμωρήσουν τους παλιούς πολιτικούς. Θέλουμε όλες τις ψήφους εντός δημοκρατικού πλαισίου».

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Χρηματοδότηση

«Η κυρία Καρυστιανού χρηματοδοτεί το κόμμα. Μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστο. Σύντομα θα έχουμε ΑΦΜ. Θα καλέσουμε σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες», κατέληξε.

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