Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Δημήτρης Μαύρος εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική αυτοδυναμίας από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Σε ανάλυση των τάσεων της MRB που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα προχώρησε σήμερα, στα Παραπολιτικά 90,1, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαύρος, τονίζοντας ότι η αποδοχή του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή άνοδο τους τελευταίους μήνες, την ώρα που, αντίθετα, η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης.

Κατά τον Δημήτρη Μαύρο το στοιχείο αυτό οφείλεται στην απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης». «Λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικής αντιπολίτευσης, ο κόσμος δίνει συγχωρητικότητα στα λάθη Τσίπρα» πρόσθεσε ο κ. Μαύρος.

«Διατηρεί σταθερή την τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ»

Σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι διατηρεί σταθερή την τρίτη θέση, παρά την πολιτική κινητικότητα που προκαλεί η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Αν και είπε ότι αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Χαριλάου Τρικούπη, σημείωσε ότι το κόμμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας, καθώς η τοποθέτησή του στον χώρο του κέντρου επιτρέπει στους ψηφοφόρους να μετακινούνται ευκολότερα προς άλλες πολιτικές επιλογές.

«Δεν φαίνεται προοπτική αυτοδυναμίας»

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική αυτοδυναμίας από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, σημειώνοντας ότι η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή αποσκοπεί κυρίως στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.