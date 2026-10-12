«Είναι πάρα πολύ άκομψο να τοποθετούμαστε και να δημιουργούμε φασαρία για κάτι που δεν υπάρχει», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

«Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή, είναι κάτω από το 1%», δήλωσε ο ‘Άδωνις Γεωργιάδης στο ERTnews σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch που δημιουργήθηκε στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπουργός Υγείας επισήμανε πως έχουν εξεταστεί περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, 100 τη Θεσσαλονίκη και 70 στον Πειραιά, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως όσοι ελέγχονται παρανομούν.

Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι αφορούν διαφορετικές ειδικότητες και επιχειρήσεις του χώρου της υγείας, μεταξύ των οποίων και κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραβατικότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πλατφόρμα έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και στο εξωτερικό, με άλλες χώρες να ζητούν να αξιοποιήσουν αντίστοιχα εργαλεία ελέγχου.

Η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Στον σχεδιασμό για την εφαρμογή ηλικιακού περιορισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός για την έναρξη του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου παραμένει, όπως είχε ανακοινωθεί. Ο υπουργός υποστήριξε ότι η υπερβολική χρήση οθονών και η έκθεση των ανηλίκων στα social media δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. «Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη», ανέφερε, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες.

Όπως τόνισε, τα παιδιά πρέπει να έχουν περισσότερα ερεθίσματα, να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες και να διατηρούν τη φυσική επικοινωνία με τους συνομηλίκους τους. «Να ζει και στον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο στον εικονικό», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προκαλέσουν εθισμό στους ανηλίκους, οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμη την απαραίτητη ωριμότητα ώστε να αντιμετωπίσουν ορισμένους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Αναφερόμενος, τέλος, στις ενστάσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας, υποστήριξε ότι η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Νέο πλαίσιο για τους ψυχολόγους και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Στο νομοσχέδιο που αφορά τη ρύθμιση του επαγγέλματος των ψυχολόγων και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας αναφέρθηκε στη συνέχεια ο υπουργός, κάνοντας λόγο για ένα πεδίο στο οποίο υπάρχουν σημαντικά κενά ως προς τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να καθοριστούν σαφέστερα τα απαιτούμενα πτυχία, οι πιστοποιήσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματα, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να παρέχει κάθε είδους υπηρεσία. «Ο σκοπός μας είναι να ξέρουμε ποιος μπορεί να κάνει τι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να προσδιοριστεί «τι πιστοποίηση πρέπει να έχει, τι πτυχία πρέπει να έχει και με βάση το πτυχίο που έχει, τι μπορεί να παρέχει και τι δεν μπορεί». Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για τους ψυχολόγους και στη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών που θα καθορίζουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Ερωτηθείς για όσους παρέχουν υπηρεσίες ως life coaches, διαχώρισε τη συμβουλευτική από την επιστημονικά κατοχυρωμένη ιδιότητα του ψυχολόγου, επισημαίνοντας ότι η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στη σαφέστερη οριοθέτηση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Η αντιπαράθεση με το MEGA για τον θάνατο στην Κύθνο και την ανταπόκριση του ΕΚΑΒ

Στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για τη διαχείριση περιστατικού θανάτου στην Κύθνο απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στα πραγματικά δεδομένα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε περίπου 25 λεπτά και διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων απινιδωτή και οξυγόνο. Όπως ανέφερε, παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια στον ασθενή, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες, δεν επανήλθε. «Ο άνθρωπος δεν επανήλθε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποδεικνύει από μόνο του αποτυχία του συστήματος υγείας.

Ο υπουργός κατηγόρησε το MEGA και τη δημοσιογράφο Αναστασία Γιάμαλη για ανακριβή παρουσίαση των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι προβλήθηκε φωτογραφία παροπλισμένου ασθενοφόρου αντί του οχήματος που επιχείρησε στο περιστατικό. «Το να πλήττει την εμπιστοσύνη του κόσμου στο ΕΣΥ όμως είναι βασικό πρόβλημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ζήτησε ανασκευή των σχετικών αναφορών.

Δωρεάν αισθητήρες μέτρησης για διαβητικούς τύπου 2

Στον σχεδιασμό για τη δωρεάν χορήγηση αισθητήρων μέτρησης γλυκόζης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 αναφέρθηκε ο υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση τηλεθεατή.

Όπως δήλωσε, στόχος είναι να προβλεφθεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2027, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

«Ο σκοπός μας είναι στον προϋπολογισμό του ’27 του ΕΟΠΥΥ να μπει αυτό για όλους», ανέφερε, παραπέμποντας στον σχεδιασμό για την κάλυψη των δικαιούχων.

Ραντεβού με γιατρούς και η τηλεφωνική γραμμή 1566

Στις δυνατότητες που έχουν οι πολίτες για την αναζήτηση ραντεβού με γιατρούς μέσω της σχετικής εφαρμογής και της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566 αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή καταγγελία τηλεθεατή από τον Πειραιά, ο οποίος ανέφερε ότι δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμο ραντεβού με δερματολόγο και τελικά απευθύνθηκε στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας 50 ευρώ.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν διαθέσιμα ραντεβού και σε γειτονικές περιοχές, εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην περιοχή τους.

«Έχουμε φτιάξει δωρεάν τηλεφωνική γραμμή το 1566», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μπορεί κάποιος να βρει διαθέσιμο γιατρό στο Μοσχάτο ή στη Γλυφάδα, εφόσον δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ραντεβού στον Πειραιά.

Προσλήψεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ

Τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αναγνώρισε ο υπουργός, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο ζήτημα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα.

Όπως δήλωσε, έχουν υποβληθεί περίπου 28.000 αιτήσεις για θέσεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό των θέσεων που θα εγκριθούν.

«Οι νοσηλευτές είναι μεγάλη έλλειψη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το μεγάλο έλλειμμα του ΕΣΥ σήμερα είναι οι νοσηλευτές».

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα μπορούσαν να προχωρήσουν αρκετές χιλιάδες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, διευκρινίζοντας ότι ο τελικός αριθμός θα εξαρτηθεί από τις σχετικές εγκρίσεις.

Δημοσιονομική ευελιξία και μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για την εξασφάλιση μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου αναφέρθηκε ο υπουργός, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι το ελληνικό αίτημα θα βρει ανταπόκριση.

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει ευνοϊκές ρυθμίσεις λόγω της δημοσιονομικής διαχείρισης και εκτίμησε ότι θα υπάρξει περιθώριο συνεννόησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση.

«Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι η επιστολή του Μητσοτάκη, το αίτημα της Ελλάδας τελικά με κάποιον τρόπο θα γίνει δεκτό», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μονομερών μέτρων, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες περιορίζουν τις δυνατότητες της κυβέρνησης.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε εξαντλήσει το όριο δαπανών», δήλωσε, εξηγώντας ότι μια μείωση φόρου συνεπάγεται απώλεια εσόδων, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο των συμφωνημένων δημοσιονομικών ορίων.

Στεγαστικό πρόβλημα, κοινωνικές αντιδράσεις και άνοδος των αντισυστημικών κομμάτων

Τις κοινωνικές αντιδράσεις που καταγράφονται σε ευρωπαϊκές χώρες, με επίκεντρο μεταξύ άλλων το στεγαστικό πρόβλημα, σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

Ο υπουργός άσκησε κριτική στις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη στο ισπανικό μοντέλο στεγαστικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις στην Ισπανία για το ζήτημα της στέγασης.

Παράλληλα, απέδωσε τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία σε έναν συνδυασμό πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν αντίστοιχο κίνδυνο, χωρίς να αποκλείει την εκδήλωση ανάλογων αντιδράσεων.

«Προσωπικά δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα κινδυνεύει από αυτά, χωρίς να το αποκλείω κιόλας», δήλωσε.

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενίσχυση των αντισυστημικών κομμάτων, απάντησε χαρακτηριστικά: «Βεβαίως μπορεί».

Η αναφορά στον Ηλία Κασιδιάρη

Στη συνέχεια, ο υπουργός εξέφρασε ανησυχία για την απήχηση που εξακολουθεί να έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης, αναφερόμενος στη δημοφιλία του και στην προβολή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο, επικαλούμενος τις ιδέες του, τη συμπεριφορά του και τη διαδικτυακή απήχησή του.

«Δεν είναι αδιάφορος, δηλαδή κάνει ένα βίντεο, κάνει εκατοντάδες χιλιάδες views», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη απήχηση καθιστά το φαινόμενο πολιτικά ανησυχητικό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινωνική οργή και η διάθεση για σύγκρουση αποτελούν παράγοντες που μπορούν να διατηρούν την απήχηση πιο ακραίων πολιτικών φωνών.

Οι αιχμές για τις απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας

Ερωτηθείς για τα σχόλια που αφορούν τη συμπεριφορά του στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και τις σχέσεις του με άλλα στελέχη, ο Άδωνις Γεωργιάδης αρνήθηκε ότι έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τον Νίκο Δένδια.

Η συζήτηση στράφηκε στις απουσίες από την εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με τον υπουργό να υποστηρίζει ότι η παρουσία στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς την παράταξη.

«Όταν κάποιος σε καλεί στα γενέθλιά του πρέπει να πας», δήλωσε, εξηγώντας ότι ο ίδιος επέλεξε να παραστεί παρά το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμά του.

«Πιστεύω πάρα πολύ ότι στα γενέθλια της παράταξης πρέπει να είμαστε όλοι. Τελεία», πρόσθεσε.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο υπουργός αναφέρθηκε στα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να τοποθετείται διαρκώς για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. «Θα ήθελα να μιλήσω με μεγάλο σεβασμό για τον πρώην πρωθυπουργό και πολύ αγαπημένο μου κ. Σαμαρά», ανέφερε και πρόσθεσε πως «είναι πάρα πολύ άκομψο να τοποθετούμαστε και να δημιουργούμε φασαρία για κάτι που δεν υπάρχει», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι θα τοποθετηθεί επί του θέματος εφόσον υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. «Όταν ανακοινωθεί, μέχρι να ανακοινωθεί δεν με αφορά», κατέληξε.

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