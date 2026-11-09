Στο επίκεντρο των επαφών με εκπροσώπους της επιχειρηματικής, θεσμικής και ακαδημαϊκής κοινότητας βρίσκονται οι επενδύσεις, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, των υπηρεσιών, των κατασκευών, των ακινήτων και του τουρισμού.

Χρηματοδοτήσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ την περίοδο 2023-2028 στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική προβλέπει ο σχεδιασμός της Eurobank, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η τράπεζα στην αναπτυξιακή προοπτική της Βόρειας Ελλάδας.

Από το συνολικό ποσό, σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ επιπλέον 722 εκατ. ευρώ αφορούν προγραμματισμένες χρηματοδοτήσεις μέχρι το τέλος του 2028.

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται με αφορμή την τριήμερη περιοδεία της διοίκησης της Eurobank στη Θεσσαλονίκη, από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Π. Ζανιά και τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία.

Στο επίκεντρο των επαφών με εκπροσώπους της επιχειρηματικής, θεσμικής και ακαδημαϊκής κοινότητας βρίσκονται οι επενδύσεις, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, των υπηρεσιών, των κατασκευών, των ακινήτων και του τουρισμού.

Ο Φωκίων Καραβίας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα διαθέτουν τις προϋποθέσεις να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική τους θέση, την επιχειρηματική βάση και το οικοσύστημα καινοτομίας.

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«Το ζητούμενο σήμερα είναι αυτές οι δυνατότητες να μεταφραστούν σε παραγωγική δραστηριότητα με μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία», επισήμανε.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Eurobank διοργανώνει στις 9 Νοεμβρίου επιχειρηματικό δείπνο στο Hyatt Regency Thessaloniki, με θέμα «Το Νέο Τοπίο των Επενδύσεων στην Ελλάδα». Στη συζήτηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννος Κοντόπουλος της Euronext Athens και ο Άλεξ Φωτακίδης της CVC Greece.

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Οι συνεργασίες στοχεύουν στη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη της Παιδείας, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην «Ακαδημία 2030» και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς και το πρόγραμμα «Μπροστά για την Παιδεία», μέσω του οποίου έχουν επιβραβευθεί 25.505 αριστούχοι μαθητές.