Ειδικοί από τη Σχολή Φαρμακευτικής και το Τμήμα Χημικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ συνεργάζονται με ερευνητές από όλο τον κόσμο για την ενίσχυση του σμάλτου και την πρόληψη της τερηδόνας.

Ένα νέο τζελ που μπορεί να βοηθήσει στην επιδιόρθωση και αναγέννηση του σμάλτου των δοντιών θα μπορούσε να δημιουργήσει «νέες δυνατότητες» για θεραπείες, σύμφωνα με τους επιστήμονες που το ανέπτυξαν.

Η πρωτεϊνικής βάσης ουσία, όπως εξηγεί το πανεπιστήμιο, «λειτουργεί μιμούμενη βασικά χαρακτηριστικά» της φυσικής διαδικασίας σχηματισμού σμάλτου στα βρέφη, δρώντας «ως σκελετός» πάνω στον οποίο προσκολλώνται ιόντα ασβεστίου και φωσφόρου που υπάρχουν στο σάλιο.

Ο καθηγητής Άλβαρο Μάτα, πρόεδρος της έδρας βιοϊατρικής μηχανικής και βιοϋλικών, που ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε ότι η νέα ουσία «μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα».

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί έχοντας στο επίκεντρο τον κλινικό γιατρό και τον ασθενή», είπε. «Ελπίζουμε να έχουμε το πρώτο προϊόν έτοιμο μέσα στο επόμενο έτος· αυτή η καινοτομία θα μπορούσε σύντομα να βοηθά ασθενείς σε όλο τον κόσμο.»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από στοματικές παθήσεις, με την αποδόμηση του σμάλτου να αποτελεί βασικό παράγοντα.

Τα προβλήματα που προκαλεί η φθορά του σμάλτου περιλαμβάνουν λοιμώξεις, αυξημένη ευαισθησία και απώλεια δοντιών, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με πιο σοβαρές παθήσεις όπως διαβήτη και καρδιαγγειακές νόσους.

Αν και οι υπάρχουσες θεραπείες, όπως τα βερνίκια φθορίου, μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα, το σμάλτο δεν αναγεννάται φυσικά.

Ο Πολ Χάτον, καθηγητής επιστήμης βιοϋλικών στη Σχολή Κλινικής Οδοντιατρικής του Σέφιλντ και μέλος της Επιτροπής Υγείας και Επιστήμης της Βρετανικής Οδοντιατρικής Ένωσης, σχολίασε:

«Η αναδημιουργία φυσικού σμάλτου για την αποκατάσταση των δοντιών υπήρξε κάτι σαν το "Άγιο Δισκοπότηρο" για τους επιστήμονες των οδοντιατρικών υλικών επί πολλά χρόνια - και αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι έχει σημειωθεί μια συναρπαστική πρόοδος.»

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

Πηγή: BBC