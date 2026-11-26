Ένας τόπος που αξίζει να ανακαλύψετε κάθε εποχή του χρόνου.

Το Πήλιο θεωρείτε ένας από τους πιο όμορφους και δημοφιλής προορισμού του χειμώνα και του καλοκαιριού, καθώς φιλοξενεί χωριά και προορισμούς που προσαρμόζονται στα χρώματα της φύσης και τον καιρό.

Βρίσκεται σε Θεσσαλία, στο νομό Μαγνησίας, με την τοποθεσία του να δημιουργεί μία απόλυτη αρμονία μεταξύ του βουνού και της θάλασσας.

Επίσης, είναι γνωστό ως το «βουνό των Κενταύρων», καθώς σύμφωνα με τη μυθολογία, εκεί κατοικούσαν τα μυθικά πλάσματα.

Ανάμεσα λοιπόν, στα εντυπωσιακά παράλια και την όψη του βουνού, φιλοξενούνται τόποι, χωριά και μέρη, που αξίζει να ανακαλύψετε κάθε εποχή του χρόνου.

Ένα από αυτά είναι και το Μούρεσι, ένα χωριό που απέχει μόλις 55 χιλιόμετρα από τον Βόλο.

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Εκδρομή στο Μούρεσι Πηλίου

Το Μούρεσι αποτελεί ένα γραφικό παραδοσιακό χωριό που φιλοξενείτε στο ανατολικό Πήλιο, στη Μαγνησία, σε υψόμετρο περίπου 350 μέτρων, μέσα στην καταπράσινη πλαγιά του βουνού.

Θεωρείται ένας προορισμός που διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα του Πηλίου, συνδυάζοντας την ηρεμία της φύσης με την αυθεντική αρχιτεκτονική του τόπου.

Το χωριό αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς οικισμούς του Πηλίου, με τις ρίζες του να χάνονται στον χρόνο, καθώς δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για το πότε δημιουργήθηκε.

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Περπατώντας στο χωριό, οι επισκέπτες συναντούν πέτρινα σπίτια, παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα και ιστορικές εκκλησίες, στοιχεία που συνθέτουν μία παραδοσιακή, άκρως εντυπωσιακή εικόνα.

Σημείο αναφοράς του χωριού αποτελεί η κεντρική πλατεία με τις τρεις φλαμουριές και τον ιστορικό ναό της Αγίας Τριάδας. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την ηρεμία του χωριού και να γνωρίσει την παραδοσιακή φιλοξενία των κατοίκων.

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Η προνομιακή γεωγραφική του θέση προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όμορφους παραθαλάσσιους προορισμούς, όπως η Νταμούχαρη, ο Παπά Νερό και ο Άγιος Ιωάννης.