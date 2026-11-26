Οι ενδιαφερόμενοι ας μη βιάζονται να προεξοφλήσουν τίποτα. Ούτε για την υπόθεση ούτε για το μέλλον του υφυπουργού...

Όλο κλείνει και όλο δε λέει να κλείσει η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου και των απευθείας αναθέσεων στις εταιρίες των αδερφών του, επιτείνοντας τον νευρικό κλονισμό του Μεγάρου Μαξίμου.

Με τη χθεσινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, την πρώτη τηλεοπτική αν δεν κάνουμε λάθος από τότε που ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις, ο νεόκοπος υφυπουργός επιχείρησε να απαντήσει και να κλείσει το θέμα, έχοντας καταφέρει μέχρι στιγμής να κρατηθεί στην υπουργική καρέκλα παρά τη σφοδρή ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου.

Ωστόσο στο πρωθυπουργικό επιτελείο θα πρέπει να κάνουν λίγη ακόμα υπομονή, δεδομένου πως το ρεπορτάζ, όπως μαθαίνει η στήλη, τρέχει και βγάζει νέα «μαργαριτάρια». Και αν είναι όπως τα μεταφέρουν στη στήλη, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα υπερασπίσιμα.

Οπότε, οι ενδιαφερόμενοι ας μη βιάζονται να προεξοφλήσουν τίποτα. Ούτε για την υπόθεση ούτε για το μέλλον του υφυπουργού...

Ν.Α.