«Να διευρύνουμε τις δυνατότητές των παιδιών να μαθαίνουν, να δημιουργούν, να αθλούνται και να ζουν καλύτερα», υπογραμμίζει ο Άκης Σκέρτσος.

Τη δική του απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι «ο κίνδυνος ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με περιορισμούς, αλλά και με θετικά μέτρα συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης», έδωσε ο Άκης Σκέρτσος.

Όπως υπογραμμίζει ο υπουργός Επικρατείας, οι απαντήσεις βρίσκονται στην παιδεία, στον αθλητισμό και στην ψυχική υγεία, ενώ απαριθμεί μια σειρά μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση σε κάθε τομέα ξεχωριστά, τα οποία κρίνει σκόπιμο να γνωρίζουν οι γονείς, τα παιδιά αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Παιδεία: Καλλιέργεια Ψηφιακών Δεξιοτήτων στα Σχολεία

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στις σχολικές δραστηριότητες εντάσσονται θεματικές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την παραπληροφόρηση και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Ήδη, εφαρμόζονται στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το «Διαδίκτυο; Ασφαλώς!» για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το «Πίσω από την οθόνη» για τη δευτεροβάθμια. Παράλληλα, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία υλοποιήθηκαν όμιλοι όπως το «Think before you click» και το «Δικαιώματα του παιδιού και ψηφιακή πολιτειότητα». Στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης λειτουργεί για τρίτη χρονιά Σχολή Γονέων με συναντήσεις και βιωματικά εργαστήρια. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχει αναπτύξει επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού. «Στόχος είναι κάθε παιδί να αναγνωρίζει τους κινδύνους, να αξιολογεί κριτικά όσα βλέπει, να προστατεύει τον εαυτό του και να ζητά βοήθεια. Και ο γονιός και ο εκπαιδευτικός να έχουν τα εργαλεία για να το στηρίξουν» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αθλητισμός: Συστηματική χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών σωματείων

Τον Μάρτιο του 2026, καταβλήθηκαν 26,15 εκατ. ευρώ απευθείας σε 6.452 αθλητικά σωματεία σε όλη τη χώρα, μέσω ενός μόνιμου μηχανισμού χρηματοδότησης που δεν υπήρχε το 2019. Η συνολική χρηματοδότηση για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό αυξήθηκε φέτος στα 80 εκατ. ευρώ, από 66 εκατ. ευρώ το 2025. Σύμφωνα με την πλατφόρμα e-Kouros, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων αθλητών και αθλητριών σε αθλητικά σωματεία είναι 452.961 αυξημένος κατά 4,05% το 2026 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, καταγράφεται ότι 1 στα 3 παιδιά στην ηλικία του Γυμνασίου είναι εγγεγραμμένο σε αθλητικό σωματείο.

Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από επενδύσεις άνω των 133 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, την ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών κέντρων και τη δημιουργία νέων κολυμβητηρίων (από τα Χανιά έως τη Δυτική Θεσσαλονίκη), καθώς και από προγράμματα όπως το Kids Athletics, τη σχολική σκυταλοδρομία του BeActive και το πρόγραμμα Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας «Δημήτριος Βικέλας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ψυχική Υγεία: Ενίσχυση της πρόληψης και της πρόσβασης σε βοήθεια

Με την τηλεφωνική γραμμή «1145» προσφέρεται δωρεάν ενημέρωση και υποστήριξη για όλες τις εξαρτήσεις, ενώ με την τηλεφωνική γραμμή «10306» παρέχεται δωρεάν, ανώνυμη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με ειδική υπηρεσία για παιδιά, εφήβους και οικογένειες. Ταυτόχρονα, ο ΕΟΠΑΕ αναπτύσσει, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Πρόληψη και την Έγκαιρη Παρέμβαση του Ψηφιακού Εθισμού. Μια πρωτοβουλία εθνικής εμβέλειας για τη συστηματική καταγραφή και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η εξάρτηση από διαδικτυακά παιχνίδια, η παθολογική χρήση κοινωνικών δικτύων και η εξάρτηση από στοιχηματικές εφαρμογές.

Ήδη, σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 57 δομές και υπηρεσίες του ΕΟΠΑΕ, ανάμεσά τους 23 Πολυδύναμα Κέντρα και εξειδικευμένες υπηρεσίες για εφήβους. Παράλληλα λειτουργούν 75 Κέντρα Πρόληψης, με παρεμβάσεις για την ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων. Στον σχεδιασμό του ΕΟΠΑΕ προβλέπονται ακόμη 40 νέες υπηρεσίες και δομές αντιμετώπισης εξαρτήσεων, εκ των οποίων 16 για εφήβους και νεαρούς ενηλίκους, ενώ μέσω του «Ελλάδα 2.0» χρηματοδοτείται ευρύτερο πρόγραμμα δημιουργίας 106 νέων μονάδων ψυχικής υγείας.

«Αρκούν όλα αυτά;» διερωτάται ο κύριος Σκέρτσος, αναγνωρίζοντας ότι «έχουμε ακόμη δουλειά» μπροστά μας για μεγαλύτερη κάλυψη, καλύτερο συντονισμό και μετρήσιμα αποτελέσματα. «Ευθύνη όλων μας» καταλήγει, είναι «να προστατεύουμε τα παιδιά και ταυτόχρονα να διευρύνουμε τις δυνατότητές τους να μαθαίνουν, να δημιουργούν, να αθλούνται και να ζουν καλύτερα».

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