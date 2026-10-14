Τα χνούδια που συσσωρεύονται στο φίλτρο και στον σωλήνα εξαερισμού μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αέρα, να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του στεγνώματος και να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το στεγνωτήριο ρούχων χρειάζεται τακτικό καθαρισμό για να λειτουργεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Η συσσώρευση χνουδιών και σκόνης μπορεί να μειώσει την απόδοσή του, να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Με τη σωστή συντήρηση, μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σε καλή κατάσταση και να αποφύγετε περιττές βλάβες και έξοδα.

Πώς να καθαρίσετε σωστά το στεγνωτήριο

1. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο

Σύμφωνα με τον Ράιαν Νολ, ιδρυτή της εταιρείας καθαρισμού κατοικιών TidyCasa, το σημαντικότερο βήμα είναι ο συστηματικός καθαρισμός του φίλτρου που συγκρατεί τα χνούδια, το οποίο βρίσκεται συνήθως στο εσωτερικό της πόρτας του στεγνωτηρίου.

Αφαιρείτε τα χνούδια από το φίλτρο πριν ή μετά από κάθε χρήση. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα με το κατάλληλο εξάρτημα για στενά σημεία, ώστε να απομακρύνετε τα υπολείμματα τόσο από το φίλτρο όσο και από τη θήκη στην οποία τοποθετείται.

2. Μην παραμελείτε τον αεραγωγό και τον σωλήνα εξαερισμού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξίσου σημαντικός είναι ο καθαρισμός του σωλήνα εξαερισμού, που βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος της συσκευής.

Στο συγκεκριμένο σημείο συσσωρεύονται χνούδια και σκόνη, τα οποία μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή κυκλοφορία του αέρα. Για την απομάκρυνσή τους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μακριά βούρτσα και, στη συνέχεια, ηλεκτρική σκούπα με κατάλληλο εξάρτημα.

Ο καθαρισμός του εσωτερικού του σωλήνα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην προκληθεί ζημιά.

3. Καθαρίζετε τον κάδο

Ο περιστασιακός καθαρισμός του κάδου βοηθά στην απομάκρυνση υπολειμμάτων που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί στην επιφάνειά του.

Η Μπέκι Ράπιντσουκ, ειδικός στον καθαρισμό και ιδρύτρια του Clean Mama, συνιστά επίσης τον καθαρισμό των αισθητήρων υγρασίας που βρίσκονται στο εσωτερικό του κάδου. Η συσσώρευση υπολειμμάτων μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια με την οποία η συσκευή υπολογίζει πόσο στεγνά είναι τα ρούχα.

Για τον καθαρισμό τους, χρησιμοποιήστε ένα πανί με μικρή ποσότητα οινοπνεύματος, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε το στεγνωτήριο;

Φίλτρο: Πριν ή μετά από κάθε χρήση.

Σωλήνας εξαερισμού: Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις ανάγκες της συσκευής.

Κάδος και αισθητήρες υγρασίας: Περιοδικά, ανάλογα με τη χρήση και τις οδηγίες συντήρησης.

Ο Ράιαν Νολ επισημαίνει ότι ο σχολαστικός καθαρισμός του σωλήνα εξαερισμού είναι απαραίτητος, καθώς εκεί μπορεί να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες χνουδιών.

Μπορεί το στεγνωτήριο να προκαλέσει πυρκαγιά;

Ναι. Τα χνούδια που συσσωρεύονται στο φίλτρο και στον σωλήνα εξαερισμού μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αέρα, να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του στεγνώματος και να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Πώς θα καταλάβετε ότι χρειάζεται καθαρισμό;

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια είναι ότι τα ρούχα παραμένουν υγρά ακόμη και μετά από έναν συνηθισμένο κύκλο στεγνώματος ή χρειάζονται περισσότερο χρόνο από ό,τι παλαιότερα για να στεγνώσουν.

Όπως εξηγεί ο Νολ, όταν το στεγνωτήριο δεν στεγνώνει πλέον τα ρούχα τόσο αποτελεσματικά όσο πριν, είναι πιθανό να έχει συσσωρευτεί χνούδι στο φίλτρο ή στον αεραγωγό, εμποδίζοντας την κυκλοφορία του αέρα.

Mε πληροφορίες από nbcnews.com