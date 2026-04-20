Θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία την προσεχή Πέμπτη ανήμερα Αγίου Γεωργίου, η ανακοίνωση από πλευράς Δήμου.

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Καματερό την Πέμπτη 23 Απριλίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου, παρά τις αναφορές για κλειστά σχολεία λόγω του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι ο Άγιος Γεώργιος αποτελεί πολιούχος του Δήμου όμως μετά την συνένωση με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων πάρθηκε η απόφαση να γιορτάζεται και από τις δύο δημοτικές ενότητες ο πολιούχος των Αγίων Αναργύρων.

Με βάση των ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, την προσεχή Πέμπτη ανήμερα Αγίου Γεωργίου τα σχολεία στο Καματερό θα παραμείνουν ανοιχτά και τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά, χωρίς καμία διαφοροποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι μαθητές στο Καματερό οφείλουν να δώσουν κανονικά το παρών στα μαθήματά τους, με το σχολικό πρόγραμμα να συνεχίζεται χωρίς αλλαγές ενώ διευκρίνιζεται ότι θα τηρηθεί και το προβλεπόμενο απουσιόλογιο. Μάλιστα ο Δήμος έχει ήδη αποστείλει στα σχολεία ενημέρωση για την κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία τελικά λόγω του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Απριλίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Γεωργίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε περιοχές σε Αλιβέρι, Ιεράπετρα, Ελευσίνα, Μελίσσια, Νεμέα, Σουφλί, Γουμένισσα, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, Βασιλικό και Ρίο Αχαΐας. Λόγω της εορτής του πολιούχου, η ημέρα έχει καθιερωθεί ως επίσημη τοπική αργία, με αποτέλεσμα τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τις σχολικές τους υποχρεώσεις, έχοντας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις ή να απολαύσουν μια μικρή ανάπαυλα από το καθημερινό πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη αργία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να πάρουν μια μικρή ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις, σε έναν μήνα που, παρά την επιστροφή στην καθημερινότητα, παραμένει «γενναιόδωρος» σε διαλείμματα. Κατά τα λοιπά, το ωρολόγιο πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά για τις υπόλοιπες ημέρες, με τους μαθητές να μπαίνουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.