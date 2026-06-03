Πώς θα διεξάγονται τα μαθήματα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας μέχρι τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Οι δάσκαλοι επιμένουν στην απόφασή τους για καθημερινές στάσεις εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά και τον Ιούνιο γεγονός που σημαίνει ότι φετινή σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί και επίσημα την Δευτέρα 15 του μήνα με σημαντικές τροποποιήσεις στα μαθήματα.

Σύμφωνα με την ΔΟΕ κηρύσσονται στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από την Τρίτη 2 Ιουνίου 6 μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της». Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι. Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκαν και συνεχόμενες πανελλαδικές στάσεις εργασίας από τις 2/6/2026 έως τις 19/6/2026 για όλους τους δασκάλους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη.

Πώς θα γίνονται τα μαθήματα

Δεδομένων αυτών των αποφάσεων της ΔΟΕ οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται κανονικά στα σχολεία καθημερινά ωστόσο διευκρινίζεται ότι η απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των μαθημάτων θα εξαρτάται από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν καθημερινά στις στάσεις εργασίας ενώ δεν αποκλείεται και πρόωρο σχόλασμα.

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία για το καλοκαίρι 2026

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ, η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα Δημοτικά Σχολεία ορίζεται η Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα θα χορηγηθούν στους μαθητές οι Τίτλοι Προόδου και τα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, θα αποσταλούν στα Γυμνάσια οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, για τα Νηπιαγωγεία, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων ορίζεται επίσης η 15η Ιουνίου. Κατά την ημέρα αυτή θα αποσταλούν τα πιστοποιητικά φοίτησης των νηπίων που πρόκειται να εγγραφούν στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2026-2027.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση των μαθητών στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.