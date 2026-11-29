Από κάθε 100 ευρώ που ξοδεύονται στη χώρα μας για την υγεία, τα 34 βγαίνουν απευθείας από την τσέπη των ασθενών. Στην Ευρώπη βγαίνουν 16. Αυτά τα χρήματα δεν φαίνονται σε κανέναν προϋπολογισμό. Τα βλέπει ο καθένας μας στο ταμείο του φαρμακείου, στο ιδιωτικό ιατρείο και στην κλινική.

Στις 25 Νοεμβρίου ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασαν τη νέα έκθεση «Health at a Glance: Europe 2026», που κάθε δύο χρόνια συγκρίνει τα συστήματα υγείας της Ευρώπης. Η ελληνική εικόνα χωράει σε μία φράση. Ό,τι δεν πληρώνει το κράτος, το πληρώνει ο ασθενής.

Από κάθε 100 ευρώ που ξοδεύονται στη χώρα μας για την υγεία, τα 34 βγαίνουν απευθείας από την τσέπη των ασθενών. Στην Ευρώπη βγαίνουν 16. Αυτά τα χρήματα δεν φαίνονται σε κανέναν προϋπολογισμό. Τα βλέπει ο καθένας μας στο ταμείο του φαρμακείου, στο ιδιωτικό ιατρείο και στην κλινική.

Σκεφτείτε έναν συνταξιούχο με διαβήτη και πίεση. Κάθε μήνα πηγαίνει στο φαρμακείο με τις συνταγές του και πληρώνει τη συμμετοχή του, συχνά και τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή του φαρμάκου και σε όσα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Η περίπτωσή του δεν είναι εξαίρεση. Στο φάρμακο οι Έλληνες ασθενείς πληρώνουν πάνω από τα μισά της δαπάνης, όταν ο μέσος Ευρωπαίος πληρώνει λιγότερο από το ένα τρίτο. Και όταν τα χρήματα δεν φτάνουν, η θεραπεία μένει στη μέση.

Το αποτέλεσμα φαίνεται στον πιο σκληρό δείκτη της έκθεσης. Το 2025 ένας στους πέντε Έλληνες που χρειάστηκαν γιατρό δεν πήρε τη φροντίδα που χρειαζόταν, κυρίως λόγω κόστους. Στην Ευρώπη αυτό συμβαίνει σε λιγότερους από έναν στους είκοσι, και η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ένωση. Ανάμεσα στους φτωχότερους συμπολίτες μας το ποσοστό φτάνει σχεδόν τον έναν στους τρεις. Ή σκεφτείτε μια μητέρα που αναβάλλει τον οδοντίατρο του παιδιού της για τον επόμενο μήνα, και μετά για τον μεθεπόμενο. Η οδοντιατρική φροντίδα στην Ελλάδα δεν καλύπτεται καθόλου από το δημόσιο.

Στο νοσοκομείο η εικόνα είναι ίδια. Η Ελλάδα έχει τους μισούς νοσηλευτές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την τελευταία θέση στην Ένωση μαζί με τη Λετονία, και τους πληρώνει με τα δύο τρίτα όσων παίρνουν οι συνάδελφοί τους στην Ευρώπη. Πίσω από αυτόν τον αριθμό βρίσκεται η νοσηλεύτρια που στη νυχτερινή βάρδια τρέχει να προλάβει φάρμακα, κλήσεις και επείγοντα για πολύ περισσότερους ασθενείς απ' όσους θα αναλογούσαν σε μια συνάδελφό της στην Ευρώπη. Οι ασθενείς το νιώθουν. Σε έρευνα του ΟΟΣΑ, έξι στους δέκα Έλληνες ασθενείς άνω των 45 ετών είπαν ότι κάτι πήγε στραβά στη φροντίδα τους μέσα στον τελευταίο χρόνο, από ραντεβού που δεν βρήκαν μέχρι καθυστερημένη διάγνωση. Στην Ευρώπη το λένε τρεις στους δέκα.

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Η κυβέρνηση θα απαντήσει με το προσδόκιμο ζωής, που είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και με τις ψηφιακές εφαρμογές της. Το προσδόκιμο ζωής όμως αλλάζει αργά και αντανακλά δεκαετίες. Δεν λέει πόσα πλήρωσε κάποιος για να γίνει καλά ούτε πόσοι έμειναν χωρίς φροντίδα. Και ένας ηλεκτρονικός φάκελος δεν μικραίνει τον λογαριασμό στο φαρμακείο ούτε φέρνει νοσηλευτή στον θάλαμο.

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η ευθύνη για αυτή την απόσταση από την Ευρώπη δεν μπορεί να μεταφερθεί αλλού. Δεν θέλουμε μια ακόμα ψηφιακή βιτρίνα. Θέλουμε ψηφιακό κράτος για τον ασθενή.

Μπορούμε να φανταστούμε μια άλλη Ελλάδα, και δεν χρειάζεται να την ψάξουμε μακριά. Μια Ελλάδα όπου ο συνταξιούχος φεύγει από το φαρμακείο με τα φάρμακά του χωρίς να μετρά τα κέρματα. Όπου η μητέρα κλείνει από το κινητό ραντεβού για το παιδί της στο Κέντρο Υγείας της γειτονιάς της. Όπου η νοσηλεύτρια τελειώνει τη βάρδιά της έχοντας προλάβει κάθε ασθενή. Τέτοια συστήματα λειτουργούν ήδη σε χώρες της Ευρώπης. Η υγεία είναι η σιγουριά ότι, όταν τη χρειαστείς, το δημόσιο θα είναι εκεί για σένα, όποιος κι αν είσαι και όπου κι αν ζεις. Αυτή την Ελλάδα αξίζουμε, και γι' αυτήν δουλεύουμε.

(Ο Θάνος Φιλίππου είναι φαρμακοποιός MSc, μέλος του Τομέα Υγείας της ΕΛΑΣ)