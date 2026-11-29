Το δόγμα της ανελέητης λιτότητας επιστρέφει.

Μνήμες της εποχής Σόιμπλε ξυπνά η στάση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στη διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034. Ο Γερμανός καγκελάριος επιμένει στη μείωση του συνολικού ύψους των δαπανών, ενώ το Βερολίνο θέτει ως προϋπόθεση για τη συμφωνία την εξασφάλιση έκπτωσης στη γερμανική συνεισφορά. Ταυτόχρονα, διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο των ευρωπαϊκών πόρων για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα.

Για την Αθήνα, που έχει ζωτικό συμφέρον από τη διατήρηση των κονδυλίων της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η γερμανική στάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να κλείσει η διαπραγμάτευση εντός του Δεκεμβρίου, πριν η Ευρώπη εισέλθει στον πυκνό εκλογικό κύκλο του 2027. Αυτή τη φορά, πάντως, η διαφωνία με το Βερολίνο δεν αφορά το ελληνικό έλλειμμα, αλλά το μέγεθος του κοινού ευρωπαϊκού ταμείου.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι αν η Λεπέν γίνει η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας, το Παρίσι θα βγει μπροστά ακόμη πιο αυστηρά από το Βερολίνο υπέρ της λιτότητας στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και τότε η εποχή Σόιμπλε δεν θα είναι πριν αλλά μετά...

Α.