Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, σε ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, με υψηλές προδιαγραφές καθαριότητας και παιδαγωγικής φροντίδας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) λειτουργεί 28 ιδιόκτητους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς σε όλη τη χώρα, προσφέροντας δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα σε 1.541 παιδιά και στηρίζοντας 1.361 οικογένειες. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, σε ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, με υψηλές προδιαγραφές καθαριότητας και παιδαγωγικής φροντίδας και με συνεχή κατάρτιση του προσωπικού.

Το δίκτυο της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει:

⦁ 10 σταθμούς στην Αττική: Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Ίλιον, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι και Χαϊδάρι.

⦁ 18 σταθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα: Αγρίνιο, Άρτα, Βέροια (Νάουσα), Δράμα, Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη (Πυλαία), Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Λάρισα, Μεσολόγγι, Ξάνθη, Πάτρα, Σέρρες και Τρίκαλα.

1.541 παιδιά – 1.361 οικογένειες

Κατά το σχολικό έτος 2026–2027

⦁ 1.541 παιδιά φιλοξενούνται συνολικά στις δομές, εκ των οποίων 874 βρέφη και 667 νήπια.

⦁ 1.361 οικογένειες εξυπηρετούνται, μεταξύ των οποίων 47 μονογονεϊκές, 170 τρίτεκνες και 43 πολύτεκνες.

⦁ Υποβλήθηκαν 3.177 αιτήσεις, ενώ 1.979 παιδιά κατατάχθηκαν στους οριστικούς πίνακες, συμπεριλαμβανομένων 292 παιδιών σε λίστα αναμονής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών ανά σχολικό έτος

Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ διαμορφώθηκε ως εξής: 2019–2020: 1.056, 2020–2021: 1.204, 2021–2022: 1.250, 2022–2023: 1.351, 2023–2024: 1.360, 2024–2025: 1.402, 2025–2026: 1.658 και 2026–2027: 1.541 παιδιά.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την αύξηση του αριθμού των παιδιών που φιλοξενούνται στους ΒΝΣ της ΔΥΠΑ, καθώς από 1.056 το σχολικό έτος 2019–2020 ανήλθαν σε 1.658 το 2025–2026, καταγράφοντας αύξηση περίπου 57%. Μόνο κατά το τελευταίο σχολικό έτος, ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών αυξήθηκε κατά 18,3% σε σχέση με το 2024–2025.

Η κτιριακή δυναμικότητα των σταθμών ανέρχεται σε 1.926 θέσεις, αυξημένη από 1.898 μετά τη λειτουργία των νέων ΒΝΣ Χαϊδαρίου και Ιλίου. Η εγκεκριμένη δυναμικότητα βάσει προσωπικού διαμορφώνεται σε 1.664 θέσεις, μετά και την ενίσχυση μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2026.

Η πληρότητα φθάνει το 80% της κτιριακής δυναμικότητας και το 92,61% της τρέχουσας δυναμικότητας βάσει προσωπικού, ενώ οι διαθέσιμες λειτουργικές θέσεις ανέρχονται σε 123.

Σημειώνεται ότι ο ΒΝΣ Λάρισας, ο οποίος παρέμεινε εκτός λειτουργίας από το 2023 λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία «Daniel», επαναλειτούργησε στις αρχές Οκτωβρίου 2026.

411 εργαζόμενοι – Σε εξέλιξη 75 επιπλέον προσλήψεις

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απασχολούνται συνολικά 411 εργαζόμενοι: 209 μόνιμοι υπάλληλοι και 202 συμβασιούχοι ΣΟΧ μέσω ΕΣΠΑ. Το προσωπικό περιλαμβάνει:

⦁ 327 παιδαγωγούς,

⦁ 31 μάγειρες,

⦁ 38 διοικητικούς υπαλλήλους και

⦁ 15 εργαζόμενους προσωπικού εστίασης/τραπεζοκόμους.

Ήδη ολοκληρώθηκαν 24 προσλήψεις μέσω της ΣΟΧ 1/2026 για την κάλυψη άμεσων αναγκών στους ΒΝΣ Ιλίου, Χαϊδαρίου και Λάρισας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη ΣΟΧ 2/2026 για την πρόσληψη επιπλέον 75 ατόμων, παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δομών.

Πλήρως δωρεάν υπηρεσίες για τις οικογένειες

Η φοίτηση και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ΒΝΣ της ΔΥΠΑ είναι εντελώς δωρεάν. Οι σταθμοί λειτουργούν από τις 06:45 έως τις 16:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες, και παρέχουν πρωινό και μεσημεριανό γεύμα, καθώς και ελαφρύ γεύμα για τα παιδιά που αποχωρούν στις 16:00. Δωρεάν παρέχεται επίσης όλο το αναλώσιμο παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για τις καθημερινές δραστηριότητες, τα προγράμματα, τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις δράσεις ενημέρωσης των γονέων.

Στον ΒΝΣ Λάρισας ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, συνολικής δαπάνης 838.753,66 ευρώ. Έχουν υποβληθεί ολοκληρωμένες μελέτες πυρασφάλειας για το σύνολο των 28 Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ σε όλη τη χώρα. Για 24 σταθμούς, οι σχετικές μελέτες έχουν ήδη εγκριθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας για 20 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Για τους υπόλοιπους 8 σταθμούς, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη διενέργεια των απαιτούμενων αυτοψιών, καθώς και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων και πράξεων από τις αρμόδιες κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, θα εκδοθούν τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας.

Η ΔΥΠΑ βρίσκεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και των υπολειπόμενων Πιστοποιητικών. Για το οικονομικό έτος 2026 διατίθενται συνολικά πάνω από 2,9 εκατ. ευρώ για τακτικές και έκτακτες δαπάνες των ΒΝΣ.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει επίσης στη συγχρηματοδοτούμενη δράση για την προώθηση και υποστήριξη της πρόσβασης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026 ανήλθε σε 2.339.440,56 ευρώ.

Τέσσερις νέοι σταθμοί – 206 επιπλέον θέσεις

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει τη δημιουργία τεσσάρων νέων Βρεφονηπιακών Σταθμών, που θα προσθέσουν συνολικά 206 νέες θέσεις στο δίκτυο:

1. Αγρίνιο – 2ος Σταθμός: νέος αμιγώς βρεφικός σταθμός δυναμικότητας 36 βρεφών.

2. Βόνιτσα: νέος ΒΝΣ δυναμικότητας 61 παιδιών.

3. Πύργος: νέος ΒΝΣ δυναμικότητας 49 παιδιών.

4. Σαλαμίνα: νέος ΒΝΣ δυναμικότητας 60 παιδιών.

Οι νέοι σταθμοί σε Αγρίνιο, Βόνιτσα και Πύργο είναι ήδη ενταγμένοι σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία των τεσσάρων νέων δομών, η συνολική κτιριακή δυναμικότητα του δικτύου θα αυξηθεί από 1.926 σε 2.132 θέσεις. Με περισσότερες θέσεις, ενίσχυση του προσωπικού και συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, η ΔΥΠΑ διευρύνει το δίκτυο των Βρεφονηπιακών Σταθμών της και προσφέρει δωρεάν, ασφαλή και ποιοτική προσχολική αγωγή και φροντίδα σε ακόμη περισσότερα παιδιά και οικογένειες.