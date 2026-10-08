Λίγη ώρα αφού τέθηκε εκτός λειτουργίας το 100, η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι «έπεσε» και το 199.
Η δυσλειτουργία προκλήθηκε λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, που ζητά από τους πολίτες να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112, αντί για το 199.
Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα εξής τηλέφωνα:
- Αττικής: 6936839213
- Πελοποννήσου: 6952000636
- Δυτικής Ελλάδας: 6952000635
- Στερεάς Ελλάδας: 6937210498
- Δυτικής Μακεδονίας: 6952000632
- Κεντρικής Μακεδονίας: 6936022067
- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 6937247831 6952000630
- Θεσσαλίας: 6936022197 6952000634
- Ηπείρου: 6936022170 6952000633
- Ιονίων Νήσων: 6936773163 6952000641
- Βορείου Αιγαίου: 6937370835 6952000513
- Νοτίου Αιγαίου: 6936884987 6952000638
- Κρήτης: 6936022328 6952000517
Εκτός λειτουργίας και το 100
Λίγη ώρα νωρίτερα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν είναι διαθέσιμος ο αριθμός της Άμεσης Δράσης (100), λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας και ζήτησε από τους πολίτες επίσης να καλούν στο 112.
{https://x.com/hellenicpolice/status/2108157585891172367}