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Και η Πυροσβεστική παραπέμπει τους πολίτες στο 112.

Λίγη ώρα αφού τέθηκε εκτός λειτουργίας το 100, η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι «έπεσε» και το 199.

Η δυσλειτουργία προκλήθηκε λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, που ζητά από τους πολίτες να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112, αντί για το 199.

Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα εξής τηλέφωνα:

Αττικής: 6936839213

Πελοποννήσου: 6952000636

Δυτικής Ελλάδας: 6952000635

Στερεάς Ελλάδας: 6937210498

Δυτικής Μακεδονίας: 6952000632

Κεντρικής Μακεδονίας: 6936022067

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 6937247831 6952000630

Θεσσαλίας: 6936022197 6952000634

Ηπείρου: 6936022170 6952000633

Ιονίων Νήσων: 6936773163 6952000641

Βορείου Αιγαίου: 6937370835 6952000513

Νοτίου Αιγαίου: 6936884987 6952000638

Κρήτης: 6936022328 6952000517

Εκτός λειτουργίας και το 100

Λίγη ώρα νωρίτερα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν είναι διαθέσιμος ο αριθμός της Άμεσης Δράσης (100), λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας και ζήτησε από τους πολίτες επίσης να καλούν στο 112.

{https://x.com/hellenicpolice/status/2108157585891172367}