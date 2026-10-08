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Προβλήματα στην επικοινωνία με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, λόγω εργασιών που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας.

Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται άμεση αστυνομική συνδρομή και επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση, παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112».