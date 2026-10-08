Οργανωμένη κακοκαιρία έρχεται στη χώρα τις επόμενες ημέρες με βροχές, καταιγίδες και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά των βουνών.

Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από αύριο θα σημειώνονται βροχές από την βορειοδυτική Ελλάδα και οι οποίες θα επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες περιοχές.

«Έρχεται πιο οργανωμένη κακοκαιρία»

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται από την Ιταλία θα επηρεάσει το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Εκεί θα έχουμε τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να προβληματίσουν τόσο αύριο Παρασκευή όσο και το Σάββατο.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αφήσει ένα σχετικά μεγάλο όγκο βροχής σε τοπικό επίπεδο, προς τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα τα περάσματα των βροχών θα είναι πιο ήπια και πιο σύντομα.

Οι θερμοκρασίες θα επιμείνουν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι και το Σάββατο και με έμφαση την ανατολική ηπειρωτική χώρα , εκεί όπου ο νοτιάς θα σπρώξει τον υδράργυρο σε μεγαλύτερες τιμές.

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Από την Κυριακή, καθαρίζει ο καιρός, απομακρύνονται οι βροχοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος ο οποίος θα ρίξει τη θερμοκρασία.

Έρχεται πιο οργανωμένη κακοκαιρία - Φέρνει ακόμη και χιόνια

Πιο οργανωμένη κακοκαιρία θέλουν τα προγνωστικά στοιχεία να μας έρχεται στα μέσα της άλλης εβδομάδας (Τετάρτη και Πέμπτη), όπου εκείνο το κύμα κακοκαιρίας, αν επαληθευθούν τα προγνωστικά στοιχεία, θα οδηγήσει τη χώρα μας σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ πιθανόν σε χιόνι, σε ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

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Πότε χαλάει ο καιρός

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Γιώργου Εμμανουήλ, την Παρασκευή, οι βροχές θα επιμείνουν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ θα σημειωθούν περισσότερες μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης τη Δυτική Μακεδονία, τα ορεινά της Θεσσαλίας και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να είναι 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη, λόγω των νοτιάδων.

Βροχές σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν από το Ιόνιο σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά διαστήματα, χωρίς να φαίνεται ότι θα έχουν ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Την Κυριακή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Παράλληλα, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και τα νότια.

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«Φθινοπωρινοχειμωνιάτικο» σκηνικό

Στην σταδιακή αλλαγή του καιρού αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε αυτή θα ξεκινήσει από σήμερα κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει καλός καιρός και υψηλές θερμοκρασίες. Το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει περισσότερο τη χώρα στην Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή.

Το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν τα φαινόμενα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως είπε ο μετεωρολόγος του Action24 Δημήτρης Παπαϊωάννου τόνισε πως από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει γενικότερη αστάθεια και το σκηνικό θα είναι «φθινοπωροχειμωνιάτικο».

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